همکاری یک ایرانی در پروژه بین المللی کشف سیارات فراخورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سهراب راهوار عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف از همکاری خود در پروژه رصدی MiNSDSTEP خبر داد و گفت: این پروژه با حضور محققان کشورهای مختلف جهان به منظور کشف سیارات فراخورشیدی در حال انجام است.

وی افزود: در این پروژه که در رصدخانه اروپایی نیمکره جنوبی (ESO) در شیلی انجام می شود با استفاده از پدیده همگرایی گرانشی تلاش می شود تا سیارات ناشناخته خارج از منظومه شمسی مورد شناسایی قرار گیرند.

عضو قطب فیزیک ذرات و کیهان شناسی ضمن اشاره به اثرات مثبت همکاریهای بین المللی اظهار داشت: این همکاریها سبب می شود علاوه بر شناخته تر شدن جامعه علمی ایران، در فعالیتهای پژوهشی پیشرو در دنیا سهیم باشیم و بر اعتبار علمی خود بیافزاییم.

به گفته این پژوهشگر در این پروژه محققانی از دانشگاههای شیلی، ایتالیا، آلمان، بلژیک، دانمارک و انگلستان حضور دارند.

وی درباره پدیده همگرایی گرانشی گفت: ایده اولیه پدیده همگرایی گرانشی را انیشتین ارائه کرده است که در آن زمان به دلیل ضعف تجهیزات نوری این پدیده قابل مشاهده و کاربرد نبود ولی امروزه با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در آشکارسازهای CCD و تلسکوپهای با زاویه دید بزرگ و بهره گیری از کامپیوتر روش مذکور موفقیتهای بسیاری را در راستای کشف مواد تاریک به دست آورده است. همچنین در استفاده از این شیوه به کشف کم جرم ترین سیاره فراخورشیدی در سال گذشته می توان اشاره کرد.

راهوار در ادامه اظهار داشت: در پدیده همگرایی گرانشی، گرانش سبب خم شدن و همگرا شدن نور می شود به طوری که نور چشمه نوری که در پس میدان گرانشی قرار دارد تقویت می شود. از این رو در دو ستاره هم راستا، ستاره جلو می تواند نور ستاره پس زمینه را تقویت کرده و حتی آن را در صورت کم سو بودن قابل رویت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ضمن تاکید بر ضرورت حمایت مسئولان در جهت افزایش همکاریهای بین المللی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در زمینه اختر فیزیک و کیهان شناسی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید سالها با تمام توان فعالیت کنیم.