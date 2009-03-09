سه میلیارد ریال برای توسعه طرح گردشگری دریای نوشهر هزینه شد

علی امانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این مقدار دو میلیارد ریال از سوی سازمان میراث فرهنگی استان و یک میلیارد ریال نیز از سوی این نهاد هزینه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین از سال 79 تا 85، هشت میلیارد و 530 میلیون ریال برای توسعه و تجهیز این طرح گردشگری صرف شد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز قسمت شنای مردان و بانوان، احداث سرویسهای بهداشتی حمام، ساخت مراکز و کمپ اقامتی از جمله اقدامات انجام شده در این طرح است.

به گفته امانی، در نوروز 87 طرح توسعه دریای نوشهر پذیرای 14 هزار خودرو بوده و برای سال 88 نیز طرح هایی در این بخش در دست اجراست.

شهردار نوشهر بیان داشت: با توجه به اینکه حدود 90 درصد مسافران برای استفاده از دریا به شمال سفر می کنند تجهیز و توسعه طرح های سالم سازی دریا امری ضروری است.