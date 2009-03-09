رسانه ها منشور اخلاقی برای خود تعریف کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین جهانبخش در نشست با مدیران رسانه های فعال در استان خراسان شمالی اظهار داشت: تعریف منشور اخلاقی و صنفی برای رسانه ها می تواند بسیاری از مشکلات و نارساییهای موجود در بین رسانه ها مرتفع نماید.

وی خاطرنشان کرد: رسانه ها نقش مهمی در تنویر افکار عمومی داشته و قلم خبرنگاران نیز از جایگاه مهمی برخوردار بوده که نباید این وجدان بیدار رسانه ها مورد معامله قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی تصریح کرد: رسانه ها با تدوین مشنور اخلاقی و صنفی مطالب خود را بر اساس واقعیات و رعایت انصاف نگارش کنند و خدمات دولتها را برای مردم بیان نمایند.

جهانبخش با ذکر این مطلب که قلم یک خبرنگار می تواند هم اثرات بزرگی داشته باشد وهم تخریبی، اظهارداشت: رسانه ها نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری مدیران ارشد و سایر مدیران می توانند داشته باشند.

وی از رسانه ها خواست تا از دولت نهم که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز است، حمایت کرده و خدمات دولت را برای مردم بیان نمایند.

استاندار خراسان شمالی تجهیز فرودگاه بجنورد و برای فراهم شدن شرایط ژرواز بین المللی و راه اندازی شبکه استانی سیمای خراسان شمالی را از الویت اصلی کاری خود دانست.

جهانبخش اضافه کرد: برای ایجاد شرایط مناسب پروازی در فرودگاه بجنورد و برداشتن موانع کوه های اطراف 20 میلیارد ریال هزینه شده و تا پایان سال مالی 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیز برای برداشتن موانع هزینه می شود.

وی از نصب دو دستگاه مجهز ناوبری در فرودگاه بجنورد تا پایان اسنفدماه را از دیگر فعالیتهای برای تجهیز این فرودگاه اعلام کرده است.

جهانبخش افزود: برای صدا و سیمای استان نیز اعتبار 134 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود که با رایزنی این اعتیار به 150 میلیاردریال رسیده تا بتوان سایت استانی را راه اندازی کرد.