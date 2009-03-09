هتلهای استان زنجان در نوروز 40 درصد تخفیف می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهنگ فرخی صبح امروز در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان زنجان فزود: نرخ هتلها و مهمانسراهای استان زنجان در نوروز 88 تغییری نکرده است .

وی گفت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان زنجان از 25 اسفند تا 20 فرودین سال آینده فعال خواهد بود.

فرخی از اهدای هدایایی از صنایع دستی استان به نخستین مسافران ورودی به شهر زنجان را در آغازین دقایق شروع سال جدید و بازدید رایگان از موزه‌ها و آثار تاریخی استان زنجان در روزهای اول 12 و13 فروردین سال آینده خبر داد.

وی افزود: بسته های گردشگری نیز شامل اطلاعات گردشگری و عکسهای زیبا از مناظر طبیعی استان در اختیار مسافران و گردشگران نوروزی قرارمی گیرد.

فرهنگ فرخی گفت: فعالیت این ستاد از 25 اسفند ماه سال جاری تا 17 فروردین سال جدید ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: کتابچه‌ای کامل و جامع با تمام اطلاعات مورد نیاز استان به همراه هدایای صنایع دستی در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در کنار پایگاه‌های هلال احمر، راهنمایانی جهت راهنمایی استان و کمک به مسافران نوروزی قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: صدا و سیما می تواند با تبلیغات ویژه در خصوص سلطانیه و غار کتله خور، مسافران نوروزی بیشتری را جذب استان نمایند.

فرخی خاطرنشان کرد: شهرداری سلطانیه از سازمان میراث فرهنگی (مرکز) مبلغ 300 میلیون تومان هدیه گرفته که انتظار می رود این مبلغ را در زمینه گردشگری هزینه نماید.

نوروز87 بیش از 171 هزار گردشگر و مسافر وارد استان زنجان شدند و از آثار باستانی و مناطق گردشگری آن دیدن کردند.