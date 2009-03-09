فتح‌الله کشاورز مسئول بخش خطی کتابخانه ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار کتابی در معرفی اهداگران نسخ خطی به این کتابخانه خبر داد و گفت: ما اطلاعات مربوط به بیش از 200 نفر از کسانی را که در این سال‌ها (دست کم 4 سال اخیر) نسخه‌هایی خطی را به کتابخانه ملی اهدا کرده‌اند، گردآوری کرده‌ایم و حدود 30 درصد این یافته‌ها که شامل زندگی‌نامه، مشخصات اهداگران و نسخ خطی اهدایی شان می‌شود، تدوین شده است.

وی افزود: هدف از این کار ترغیب مردم به در اختیار گذاشتن نسخ خطی ارزشمندی است که نزد خود نگهداری می‌کنند. خوشبختانه با اطلاع‌رسانی‌های خوبی که در چند سال اخیر درباره نسخ خطی شده، نسخه‌های زیاد و ارزشمندی نیز به خصوص در سال‌های 86 و 87 به کتابخانه ملی اهدا شد و این روند در سال 88 تسریع می‌شود.

کل نسخ خطی موجود در کتابخانه ملی تا سال 84 که به کمک اهداگران فراهم آمده اندکی بیش از 32 هزار جلد بوده و برآوردها نشان می‌دهد این تعداد از آن پس تا کنون با اضافه شدن بیش از 30 هزار نسخه، به تعداد 65 هزار نسخه خطی رسیده است.

کشاورز همچنین راه‌اندازی مجدد بانک اطلاعات نسخ خطی جهان را از مهمترین اقدامات بخش خطی کتابخانه ملی در سال 88 برشمرد و گفت: مقداری وقفه در بارگذاری و ادامه عملیات این بانک ایجاد شد اما قصد داریم آن را از سال آینده مجدداً فعال کنیم و اطلاعات مربوط به نسخ خطی موجود در شبه قاره هند و آسیای میانه را فهرست نویسی می‌کنیم و آن را در بانک قرار خواهیم داد. برای ادامه این پروژه نیز بودجه‌ای برای سال 88 در نظر گرفته‌ایم که هنوز به تصویب نرسیده است.