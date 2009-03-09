نقشهای اصیل فرش دستباف خراسان جنوبی احیاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی خزاعی صبح امروزدر بازدید از کارگاه های قالی بافی تجمیعی شهرستان بیرجند گفت: کارگاه‌ های تجمیعی قالیبافی با هدف فراهم کردن زمینه بهره ‌وری و اشتغال دائم خانواده ‌های روستایی با توجه به شرایط و فقر حاکم بر روستاها و بر اساس فرهنگ و خلق و خوی مردم در روستاهای استان دایر شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 11 کارگاه قالیبافی بزرگ در سطح استان فعال است که 15 دار قالی در آن وجود دارد.

وی معروفترین نقشه‌ های قالی بافی را ریزه ماهی، خشتی، افشان و نائین عنوان کرد و گفت: بوته جقه و محرمات دو نقشه قدیمی منسوخ شده هستند که دوباره احیا شده‌ اند.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی شغل قالیبافی را متناسب با شرایط اقتصادی منطقه ‌ای با توجه به خشکسالی‌ های چند ساله دانست و افزود: بافت هر تخته فرش در ابعاد بزرگ حدود هفت تا هشت ماه طول می ‌کشد که پس از تکمیل آن به قیمت کارشناسی منطقه از سوی امداد فروخته و ماهانه هر کدام از بافندگان بین 200 تا 250 هزار تومان دستمزد دریافت می ‌کنند.

خزاعی تعداد بافندگان مشغول در کارگاه‌ های بزرگ فرش استان را 120 نفر و تعداد بافند گان کارگاه‌ های کوچک را سه هزار و 500 نفر اعلام کرد و یادآور شد: کمیته امداد در این کارگاه‌ها نقشه‌ های منسوخ شده فرش استان را که از زیبایی خاصی برخوردار است، احیا می ‌کند.

به گفته وی علی ‌رغم کاهش تولید فرش مددجویان امداد خراسان جنوبی در سال جاری با توجه به وضعیت این محصول در بازارهای ملی و جهانی خوشبختانه ارزش ریالی فرش به فروش رسیده استان به علت کیفیت بالای کار افزایش یافته است.

وی با اشاره به فروش 11 میلیارد و 900 میلیون ریالی فرش تولیدی مددجویان امداد خراسان جنوبی در سال گذشته تصریح کرد: در 11 ماهه گذشته سال جاری نیز هشت هزار و 100 متر مربع فرش تولیدی استان به ارزش 13 میلیارد و 300 ملیون ریال به فروش رسیده است.

خزاعی نبود فضای مناسب را مانعی بر سر راه امداد در ایجاد کارگاه‌ های تجمیعی دانست و یادآورشد: کمیته امداد هیچ اعتباری برای ساخت فضاهای کارگاهی قالیبافی ندارد.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه تمام بافندگان فرش مشغول در کارگاه ‌ها توسط امداد آموزش‌های مقدماتی و تخصصی را دیده‌ اند، افزود: این نهاد توان تولید نیروهای متخصص، اجرا و نظارت بر کیفیت و اداره کارگاه ‌ها را دارد و در این زمینه نیز تاکنون موفق عمل کرده است.