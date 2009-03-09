  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۰

فیلم‌های نوروزی شبکه سه/

بتمن با "شوالیه تاریکی" تلویزیون را تسخیر می‌کند

فیلم‌های سینمایی "شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان و "ده رقمی" همایون اسعدیان از جمله فیلم‌های نوروزی شبکه سه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های ایرانی "سرشاخ" محمود معظمی، "ده رقمی" همایون اسعدیان، "همسر دلخواه" افشین شرکت و "رفیق بد" عباس احمدی‌مطلق از فیلم‌هایی هستند که در ایام نوروز از شبکه سه پخش می‌شود.

این شبکه در عین حال فیلم‌ هندی "بدو بدو" پریا ارشان، فیلم بریتانیایی "خط باریک آبی" ساخته جان بیرکین، "مردی به نام ییپ" ویلسن ییپ از هنگ‌کنگ را برای پخش در نوروز در نظر گرفته است.

"شوالیه تاریکی" کریستوفر نولان، "دار و دسته فوتبالیست‌ها" فیل جونو، "بچه‌های آسمان" روکو دوویر و "قهرمان تحت‌تعقیب" برایان شمرز فیلم‌هایی آمریکایی هستند که در ایام نوروز از شبکه سه پخش می‌شوند.

