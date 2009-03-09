30 درصد پیشرفت فیزیکی کتابخانه مرکزی لرستان پس از 7 سال!

عبدالله نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، گفت: ابتدا قرار بود این کتابخانه با مساحت چهار هزار و 600 متر مربع ساخته شود که به دلیل همجواری با مصلا قرار شد زمین آن به سه هزار متر کاهش یابد و به این ترتیب پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد در زمینی به مساحت سه هزار متر، در سه طبقه و با زیربنای هفت هزار متر در دست احداث است. برای تکمیل کتابخانه مرکزی استان لرستان به اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال نیاز داریم .

54 کتابخانه باید در لرستان ساخته شود

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان در ادامه عنوان کرد: بر اساس نقشه توسعه عمرانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، باید تا پایان سند چشم‌انداز نهاد تا سال 1404 ، حدود 54 کتابخانه استاندارد جدید در استان لرستان ساخته شود.

نوری یاداور شد: مطابق سند چشم انداز باید هر کدام از این کتابخانه های با زیربنای 2 هزار و 200 متر احداث شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 30 باب کتابخانه عمومی در لرستان وجود دارد، افزود: از جمله کتابخانه‌های پیش‌بینی‌شده در سند چشم انداز، یکی کتابخانه مرکزی استان است و چهار باب به عنوان کتابخانه مرکزی در شهرستان‌های مختلف استان که باید به بهره برداری برسند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان خاطر نشان کرد: 46 باب کتابخانه دیگر نیز در مناطق شهری با جمعیت بالای 25 هزار نفر به بهره‌برداری خواهند رسید.

نهاد کتابخانه های عمومی لرستان نیازمند 111 میلیارد ریال اعتبار است

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان در ادامه با اشاره به فعالیت های این نهاد، یادآور شد: این اداره کل برای اجرای طرح‌های عمرانی و تجهیزاتی کتابخانه‌های لرستان در سال آینده به 111 میلیارد ریال اعتبار استانی نیاز دارد.

نوری این مدیرکل با بیان این که از سال 1385 وعده ساخت 5 کتابخانه عمومی در شهرستان‌های "بروجرد"،‌ "الیگودرز"، "دورود"، "الشتر" و "پل‌دختر" داده شده است،‌ تاکید کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها به 27 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

وی همچنین از استاندار لرستان و رییس انجمن کتابخانه‌های عمومی استان لرستان خواست، سال آینده برای تصویب و تامین اعتبار 6 میلیارد و 500 میلیون ریالی کتابخانه‌های جدید "نورآباد"، "کوهدشت" و "ازنا" همکاری لازم را به عمل آورند.