به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ستار هدایتخواه نماینده بویر احمد و دنا در جلسه امروز طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه از بی نظمی و شلوغی در جلسه علنی انتقاد کرد.

وی به مصوبه شب گذشته مجلس اشاره و خاطر نشان کرد: فضای مجلس در زمان تصویب یکی از مصوبات آنقدر بی نظم بود که نه نماینده دولت توانست توضیح مناسبی ارائه دهد ونه سخنگوی کمیسیون تلفیق موفق به ارائه توضیحات مناسب شد و در اثر آن اعتبار یک ردیف از 500 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان تغییر یافت که منجر به کاهش هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی می شود.

هدایت خواه تاکید کرد: اگر در جلسه دیروز نظم مناسبی وجود داشت این مصوبه به تصویب نمی رسید.

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به هدایت خواه با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس در جزء الف بند 9 ماده واحده لایحه مبنی بر حذف بخش های بهداشت و سلامت و آموزش از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام اظهار داشت: چنانچه هر گاه وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت طرح هایی داشته باشند می توانند آن را ارائه دهند تا ما هم بودجه آن را تصویب کنیم، بنابراین این مصوبه مجلس، مصوبه غیر قابل جبرانی نبوده است.