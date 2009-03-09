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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

السفیر مدعی شد :

سفر قریب الوقوع یک هیئت رسمی ایرانی به رباط

سفر قریب الوقوع یک هیئت رسمی ایرانی به رباط

یک روزنامه عرب زبان در شماره امروز خود ادعا کرد: به زودی ایران یک هیئت رسمی را به مغرب با هدف حل بحران موجود بین تهران و رباط می فرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، این روزنامه چاپ بیروت امروز با اشاره به بروز برخی تحولات که اخیرا در روابط بین ایران و مغرب به وقوع پیوست، نوشت : بعضی [ از کارشناسان ] براین باورند که تنش به وجود آمده در روابط بین تهران و رباط در مسیر حل و فصل قرار گرفته است؛ چراکه تصمیم رباط به قطع روابط با تهران، خروج سفیر ایران از مغرب یا بسته شدن سفارت این کشور را درپی نداشت و این درحالی است که هیئت دیپلماسی مغرب هم همچنان به فعالیت خود در تهران مانند گذشته ادامه می دهد.

این منابع درادامه خاطر نشان کردند : ایران در تلاش است تا از هرگونه موضعگیری که منجر به ایجاد تنش در روابطش با کشورهای عربی شود، دوری گزیند و همچنین تهران برای بازگرداندن امور مربوط به روابط با مغرب به حالت گذشته تلاش می کند.

به گفته این منابع، به همین علت ایران به زودی طی روزهای آتی هیئتی رسمی را با هدف کنترل وضعیت موجود و بازگرداندن روابط ایران و مغرب به حالت اولیه اعزام می کند.

جمعه شانزدهم اسفند، پادشاهی مغرب در بیانیه ای با طرح اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران، روابط دیپلماتیک خود با کشورمان را قطع کرد؛ چندی پیش رئیس نمایندگی پادشاهی مغرب در تهران برای ابلاغ اعتراض نسبت به مواضع پادشاه این کشور به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شد. رباط این اقدام را دخالت در امور داخلی خود خواند و به صورت یکجانبه اعلام کرد روابط خود را با تهران قطع خواهد کرد.

کد مطلب 846187

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