دولت برای واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز از بررسی لایحه بودجه 88 کل کشور به بررسی بندهای درآمدی لایحه پرداختند.

نمایندگان مجلس به منظور تسریع در روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و باز کردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری به دولت اجازه دادند طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

بر اساس این مصوبه 50 درصد درآمد حاصل از واگذاری ها برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص خواهد یافت .

همچنین به دولت اجازه داده شد اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز کند.