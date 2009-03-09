افزایش برنامه های فرهنگی حوادث چهارشنبه آخر سال را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حاجی بیگی با اعلام این مطلب گفت : مراسم چهارشنبه آخر سال از گذشته های دور شادیها و تلخیهایی را به همراه داشته که اگر شهروندان در این روزها مراعات بیشتری کنند می توانیم همه تلخیها را نیز به شادی تبدیل کنیم.

وی افزود : سازمان آتش نشانی تهران از سه سال گذشته برنامه هایی را پیش بینی کرده که از مهمترین آنها می توان به اطلاع رسانی و آشناسازی مردم با خطرات در کمین اشاره کرد.

حاجی بیگی ادامه داد : آمار حوادث و اتفاقات سالهای گذشته بیانگر این است که اگر کارهای فرهنگی را بیشتر، مردم را آگاهتر و تعامل خود را با آنها افزایش دهیم نتیجه بسیار مثبتی خواهد داشت.

به گفته وی یکی از کارهای مهم برای چهارشنبه آخر سال هماهنگی بین دستگاهی است که باید انجام گیرد. بر همین اساس با نمایندگان نیروی انتظامی، آورژانس، آموزش و پرورش و نیروهای خدماتی هماهنگی های لازم انجام گرفته است.همچنین با برگزاری سمینار بررسی خطرات بازی با آتش و مواد محترقه نیز نظرات کارشناسان را دریافت کردیم که این امر نیز در کاهش حوادث نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه پدر مادرها در این ایام باید توجه خود به فرزندان را چندین برابر کنند تصریح کرد: شهرداری برای برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال مکانهایی را در نظر گرفته که در این راستا شهروندان می توانند از این اماکن استفاده کنند.