آماده باش نوروزی متخصصین بیهوشی برای حضور در بیمارستانها

دکتر محمدمهدی قیامت در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت حضور متخصصین بیهوشی در مراکز درمانی تاکید کرد و افزود: اگر بیمارستانی متخصص بیهوشی نداشته باشد در سوریس دهی به بیماران دچار مشکل خواهد شد.

بنا بر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور از 25 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 یکهزار و 487 مورد مرگ ناشی از تصادفات رانندگی در کشور اتفاق افتاد که البته این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 2/11 درصد کاهش داشته است.

قیامت به اخیرا در نشست مجمع عمومی متخصصین بیهوشی کشور بار دیگر با رای قاطع و بالایی به عنوان رئیس این انجمن برگزیده شد افزود: بحث احیاء و نجات بیماران در بیمارستانها از اهمیت بالایی برخوردار است که این مسئولیت متوجه متخصصین بیهوشی است.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اشاره به برگزاری مجمع اخیر و حضور بالای متخصصین بیهوشی در این نشست گفت: در این نشست به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که متخصصین بیهوشی نسبت به بررسی امکانات و تجهیزات بیهوشی بیمارستانهای محل کار خود اقدام کنند.

به گفته قیامت 95 درصد بخشهای آی سی یو در بیمارستانها توسط متخصصین بیهوشی اداره می شود.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اشاره به حوادث چهارشنبه آخر سال افزود: در واقع کار اصلی متخصین بیهوشی از همین روز آغاز می شود و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.