184 دفتر خدمات ارتباطی در خراسان جنوبی به مردم خدمات می دهند

حمید رضا توحیدی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: از این میزان تعداد 46 دفتر شهری و 138 دفتر روستایی به مردم خدمات پستی را ارائه می کنند.

مدیرکل پست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد صندوق های پستی سطح استان 244 عدد می باشد ، اظهار داشت: این میزان کاملا متناسب با نیاز مردم می باشد.

وی در خصوص صدور کارت هوشمند سوخت در خراسان جنوبی نیز تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح کارت هوشمند سوخت تاکنون تعداد 19 هزار و 138 فقره کارت از مجری (تهران) صادر شده است.

توحیدی مهر خاطر نشان کرد: از این میزان تعداد 18 هزار و 932 فقره کارت سوخت تحویل گیرندگان شده و تعداد 206 فقره به مجری طرح اعاده شده است.

مدیرکل پست خراسان جنوبی نقص آدرس و عدم حضور گیرنده را از جمله عوامل عودت کارت های سوخت عنوان کرد.

توحیدی مهر در پایان با بیان اینکه کلیه مرسولات چنانچه دارای آدرس صحیح باشند به مقصد ارسال شده و به گیرنده تحویل می شوند، یادآور شد: مرسولات چنانچه دارای نقص آدرس باشند برابر مقررات به فرستنده عودت می شوند.