به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) در بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" با اشاره به اینکه نوگرایی در تمامی زمینه های زندگی ضروری است و باید در زمینه تمدن نیز به منظور ارتقای جایگاه امت اسلام نوگرایی صورت گیرد، اظهار داشت: در عصر معاصر استفاده از دستاوردهایی که با دین مخالف نیست، مانند ریسمان محکمی است که باید به آن چنگ زد.

مدیرکل آیسیسکو با تأکید بر اینکه نوگرایی به منظور توسعه و پیشرفت زندگی امت اسلام قابل استفاده است، گفت: اسلام به تفکر و اندیشیدن درباره هستی به منظور فهم و درک امور تشویق می کند و می خواهد که در زندگی به صورت مستمر نوگرایی رخ دهد، زیرا عقل نیرویی نوگرا است و نوگرایی از عقلی حکیم و مدبر بر می آید و ضرورت زندگی است.

وی با اشاره به اینکه نگرش اسلام به واقعیتها در پی دنبال کردن اصول شرعی، ارزشهای فرهنگی، تمدنی و آموزه های دینی است و با فهم و درک دستاوردهای معاصر می توان افقهای آینده را کشف کرد، یادآور شد: در سایه تعالیم اسلام است که راه به سوی آینده باز می شود و می توانیم واقعیتها را بشناسیم.

تویجری با بیان اینکه اجتهاد خروج از دین نیست، بلکه تحت شرایطی انجام می گیرد، افزود: از سوی دیگر هدف از اجتهاد دستیابی به مفاهیم غربی نیست، بلکه استفاده مثبت و سازنده از آن در چارچوب ویژگیهای دینی، فرهنگی و تمدنی اسلام است .

مدیر کل سازمان آیسیسکو با تأکید بر اینکه جوامع اسلامی به اجتهاد و نوآوری نیاز بسیاری دارند و اجتهاد زمینه های فقهی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، تمدنی را شامل می شود، تصریح کرد: دین تجدید پذیر نیست، یعنی نمی توان در آن نوگرایی ایجاد کرد بلکه فهم مردم از دین، زندگی، تفسیر و تأویل آنها از احکام شریعت اسلام نو و جدید می شوند. حال آنکه دین همان دین است.

وی خواستار تقویت همبستگی اسلامی و فعال سازی فعالیتهای مشترک شد تا زندگی آنها بر اساس همکاری، تکامل و نوآوری ارتقاء یابد و بتوانند اصول دین و تمدنهای اسلامی را تحکیم بخشند.

بیست و یکمین همایش سالانه شورای عالی امور اسلامی مصر با عنوان "نوگرایی اندیشه اسلامی" و با هدف بررسی موانع نوگرایی در اندیشه اسلامی و راهکارهای رفع آن از 15 تا 18 اسفندماه در قاهره برگزار شد.

مسائل مرتبط با نوگرایی در اندیشه اسلامی، مبارزه با افراط گرایی و ترور، افکار جدید در جوامع اسلامی، تأکید بر اعتدال و میانه روی، مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان، جایگاه شریعت اسلام، مفاهیم اجتهاد، تجدد و نوگرایی، ابداع، جمود و ضرورت نوگرایی در اندیشه اسلامی، فقه، علم کلام، تصوف، خطابه های دینی و فلسفه اسلامی از موضوعات مورد بررسی در این همایش بودند.