مبانی و اثرپذیری هنر مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمحمدکاظم حجازی در دیدار با هنرمندان استان همدان افزود: امروزه متأسفانه محتوا در اثری که به عنوان فرهنگ باید به جامعه معرفی شود کمتر دیده می شود.

وی اظهار داشت: گاهی مشاهده می شود که یک شعر یا اثر هنری که هیچ هویتی ندارد با این بهانه که هویت پیدا می کند به راحتی در اجتماع ورود پیدا می کند.

حجازی گفت: باز کردن راه نیز با این تصور انجام می شود که می خواهیم نسل جوان را با هنر آشنا کنیم در صورتی که این امر اشتباه است.

وی گفت: در دهه چهارم انقلاب باید توجه به مبانی هنر در دستور کار هنرمندان قرار گیرد طوری که این کار آنها قابل دفاع باشد.

حجازی با اشاره به آغاز دهه چهارم انقلاب اظهار داشت: در سه دهه گذشته مراحل تثبیت نظام را سپری کرده ایم و امروز در آغاز راهی هستیم که باید آنچه را در این سه دهه به عنوان شعار مطرح کرده ایم محقق کنیم آن هم با نسلی که کوران انقلاب و جنگ تحمیلی را تجربه نکرده است.

نماینده مردم همدان در خانه ملت تصریح کرد: با توجه به اینکه نسل جدید می خواهد عهده دار نقش علمی کردن شعارهای انقلاب باشد هنرمندان باید جوانان را در این راه یاری کنند زیرا زبان هنر یکی از گویاترین زبان ها است.

حجازی گفت: گاهی اوقات یک اثر هنری از صدها ساعت جلسه تاثیرگذارتر است و به راحتی می تواند مفهوم مورد نظر را منتقل کند بنابراین باید از این ویژگی و مزیت هنر در آماده سازی جوانان برای نقش آفرینی استفاده کرد.