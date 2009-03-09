به گزارش خبرنگار مهر، محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از ملاقات خود با رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بسیار خوشحالم و همان طور که امیدوار بودم نشست خوبی با مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی داشتم.

وی از رابطه نزدیک سازمان تربیت بدنی ایران و فدراسیون فوتبال کشورمان با کنفدراسیون فوتبال آسیا به نیکی یاد کرد و گفت: باید از رئیس سازمان تربیت بدنی ایران به خاطر حمایت هایی که از فوتبال ایران داشته و به این فدراسیون در جهت رشد و توسعه در فوتبال آسیا کرده تشکر و قدردانی داشته باشم.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه خاطرنشان کرد: طی یک ساله گذشته در راستای برنامه های توسعه فوتبال آسیا دو سفر به ایران داشته ام که در هر دوی این سفرها رشد و توسعه فوتبال در این کشور را مثبت دیده ام. در ایران فوتبال در شهرها و استانهای کوچک به خوبی رشد داشته است.

بن همام خاطرنشان کرد: اینجا می خواهم از فرصت استفاده کنم و از سازمان تربیت بدنی در جهت رابطه نزدیک و خوبی که با فدراسیون فوتبال ایران داشته تشکر کنم آن طور که من شنیده ام سازمان تربیت بدنی در همه زمینه ها به فدراسیون فوتبال ایران کمک می کند که امیدوارم این کمک ها ادامه یابد.

وی با ابراز خرسندی از انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون سال آسیا در پاسخ به این سئوال که آیا با انتخاب ایران به عنوان فدراسیون برتر آسیا کمک های AFC به این فدراسیون افزایش می یابد گفت: این بسیار خوب است که فدراسیون فوتبال ایران رشد و توسعه داشته و به عنوان بهترین فدارسیون فوتبال آسیا انتخاب شده است اما انتخاب ایران به عنوان بهترین فوتبال آسیا باعث نمی شود که کمک های خود به این کشور افزایش داده و کمک به دیگر فدراسیونها را محدود کنیم.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با تاکید بر اینکه کمک های کنفدراسیون فوتبال آسیا مربوط به کشورخاصی نمی شود از رشد و توسعه فوتبال ایران در رده پایه ای ابراز خرسندی کرد و گفت: فدراسیون فوتبال ایران و دیگر فدراسیونهای آسیا در هر زمینه ای که بخواهند می توانند از کنفدراسیون فوتبال آسیا کمک بگیرند و ما آنها را در جهت دستگیری به هدف اصلی که همان توسعه فوتبال در آسیاست کمک خواهیم کرد.

بن همام در خصوص کاندیداتوری برخی از چهره های فوتبال آسیا برای تصدی پست ریاست کنفدراسیون فوتبال این قاره گفت: هر کسی که در فوتبال زحمت کشیده و دارای کارنامه است می تواند در انتخابات شرکت کند. من هر کسی که مایل باشد به رشد و توسعه فوتبال آسیا کمک کند را حمایت می کنم.

وی ادامه داد: اگر باز هم به عنوان رئیس AFC انتخاب شدم اهداف و برنامه های خود را همچون گذشته با قدرت ادامه خواهد داد در غیر این صورت به افراد دیگری که برای این مهم انتخاب می شوند کمک می کنم.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با تاکید بر انتخاباتی آزاد در کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرد: هرکسی آزاد است که برای ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا کاندیدا شود. من هم اگر اهداف آنها همسو با رشد و توسعه فوتبال آسیا باشد به آنها کمک می کنم.

بن همام پس از نشستی یک ساعته با محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، سازمان تربیت بدنی را برای عزیمت به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور ترک کرد.

وی ساعت 30/16 دقیقه از طریق فرودگاه مهرآباد تهران را ترک خواهد کرد.

پس از پایان نشست بن همام با مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال از وی با اهدای جوایز تقدیر شد.

بن همام در راس هیئتی متشکل از مسئولان برخی کمیته های کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران آمده بود که از آنها نیز با اهدای صنایع دستی منقش به آرم سازمان تربیت بدنی تقدیر شد.