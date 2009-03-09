درباره حضورم جدی هستم/ چند صدایی در عرصه انتخابات مفید است

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین موسوی در جمع جوانان موسوم به جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب تصریح کرد: این حضور را در تناقض با فعالیت‌های بقیه دوستان نمی‌بینم.

به خاتمی و کروبی ارادت دارم

موسوی بیان کرد: من هم به آقای خاتمی و هم به آقای کروبی ارادت دارم و خودم را از دوستان آنها می‌دانم و از قدیم‌‌ هم کار کرده‌ایم.

موسوی با اشاره به حضور کاندیداهای مختلف در عرصه‌ انتخابات گفت : این چند صدایی بودن را مفید می‌دانم، چرا که معتقدم هر کدام ظرفیت‌هایی را برای کشور ایجاد می‌کند. درانتخابات اخیر مجلس، در برخی مناطق شرکت‌کنندگان در انتخابات به شکل غیر قابل قبولی تنزل یافته بود و اگر می‌خواهیم این مساله تکرار نشود، در این مرحله از صداهای گوناگون استقبال کنیم.

بیش از گذشته باید نگران وحدت جامعه باشیم

نخست‌وزیر دوران دفاع مقدس اظهار کرد: من به دنبال یک گفتمان ویژه هستم و این هم منبعث ازفضای اول انقلاب اسلامی است. به نظرمن امروز بیش ازگذشته باید نگران وحدت جامعه باشیم وباید کاری کنیم که صرف‌نظر از مبارزات سیاسی، صفوف مردم را شقه شقه نکنیم.

موسوی با اشاره به تاکید امام خمینی(ره) بر وحدت در جامعه افزود: در کمتر سخنرانی از حضرت امام (ره)‌ می‌بینیم که ایشان از وحدت در جامعه صحبت نکرده باشند، ولی متاسفانه در سال‌های اخیر بیش از اندازه فضای سیاسی کم اعتنا به این وحدت مردم بوده است که این می‌تواند خطرآفرین باشد.

‌وی در ادامه با بیان اینکه درنظامی که انتخابات را مهم می‌داند باید انتظار داشت که دولت‌های مختلفی با دیدگاه‌های مختلف بر سر کار بیایند، تاکید کرد: اگر قواعد حاکم برنظام خوب حفظ شود نباید بیمی از این داشت که جناح‌های مختلف جایگزین یکدیگر شوند.

موسوی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت : هرگفتمانی دافعه و جاذبه ای دارد و بنده به گفتمان انقلاب معتقدم و با بازخوانی آن با توجه به شرایط زمانی ومکانی آن را مطرح می کنم وطبیعی است که درسطح جامعه توجهی به شیوه طرح این موضوع وجود داشته باشد.

با تضعیف نیروی انسانی کارآمد و مدیران با تجربه، کشور را فقیرتر کرده‌ایم

وی با بیان این که قشر وسیعی از مدیران خوب کشور در جناح های مختلف حاضرند با هر دولتی که برای کشور خدمت کند کار کنند، تاکید کرد: متاسفانه ما این حقیقت را ندیده گرفته‌ایم و با تضعیف نیروی انسانی کارآمد و مدیران با تجربه، کشور را فقیرتر کرده ایم و فقر از نظر نیروی انسانی مهمتر از فقر مالی است.

موسوی با اشاره به اینکه مردم خیلی مثل تشکیلات و جناح‌ها خود را در کلیشه‌ها حبس نمی‌کنند گفت : مردم در یک جمله هم از ایستادگی در مقابل قدرت‌های زورگو ممکن است تعریف کنند و هم از آزادی‌های اساسی دفاع کنند و از دخالت در امور شخصی مردم تبری بجویند.

موسوی اضافه کرد: مردم عادی کشور ما می دانند که ایستادگی در مقابل سیل عظیم تغییرات فرهنگی و رسانه‌ای که در جهان راه افتاده غیرممکن است ، درعین حال معتقد به یله کردن همه امور وتسلیم در مقابل هرتغییری نیستند. آنها با عقل جمعی خود می‌دانند که در این گونه موارد آنچه موثر است مدیریت این تغییرات در جهت منافع ملی و ارزش‌های اسلامی است.

یکی از دلایل ورودم، احساس خطر از دور زدن‌های واضح قوانین است

موسوی، یکی از دلایل ورود خود به صحنه گفتگو در عرصه عمومی را احساس خطر از دور زدن‌های واضح قوانین دانست و گفت: به نظر بنده اهمیت این مساله از هر مشکل دیگر بیشتر است. اگر قرار است آنچه مجلس تصویب می‌کند و به صورت قانون در می‌آید یا مجمع در چارچوب اختیارات و وظایف خود، تصویب و ابلاغ می کند، اجرا نشود و این رویه شود بعد از مدتی چه چیزی از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی می‌ماند.

باید تصور جامعه را از نقش زنان متحول کنیم

در ادامه‌ این جلسه از مهندس موسوی درباره نقش زنان در جامعه و اینکه چطور می‌شود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که یک عرصه‌ باز و پویا برای فعالیت زنان در جامعه ایجاد شود؟ سوال شد. وی در این رابطه پاسخ داد: شکی نیست که از نظر آماری و فراوانی زنان تحصیلکرده، نسبت به قبل ازانقلاب تغییرات وسیعی داشته‌ایم ومی‌توانیم نمونه‌ این مساله را درترکیب دانشجویان مشاهده کنیم. در این زمینه تحول وسیعی را شاهدیم ولی زنان متناسب با این تحول در سطح عمومی کشور حضور پیدا نکرده‌اند و باید این مساله شکافته شود تا معلوم شود که چه دلایلی در این زمینه وجود دارد.

وی با بیان اینکه موانع اولیه‌ای که می‌توانست از نظر قانونی جلوی پیشرفت زنان را بگیرد رفع شده است، تصریح کرد: امروزه اگر از کسی بپرسیم که آیا یک زن می‌تواند وزیر باشد؟ قطعا می‌گوید بله، ولی عملا می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد. در این زمینه باید جامعه را از نظر هنجاری مورد مطالعه قرار دهیم و تصور جامعه را از نقش زنان متحول کنیم.

موسوی بر نقش زنان در احیای جایگاه‌ خود درجامعه تاکید کرد و گفت: اگر جامعه‌ زنان کشور این تصور را نداشته باشند که باید در موقعیت‌های حساس‌تر حضور یابند، هیچ منعی هم که نباشد باز هم شاهد حضور موثر آنها نخواهیم بود.

وی با اشاره به مشارکت زنان برای رای دادن در انتخابات اظهار کرد: رویه‌ای ایجاد شده است که خانم‌ها در چنین عرصه‌هایی حضور داشته باشند. در بحث شوراها نیز شاهد حضور این قشر هستیم و در این زمینه هیچ‌گاه هم با مانعی روبه‌رو نشده‌اند و این نشان می‌دهد در جاهایی که تصور مثبتی باشد، بدون اینکه مانعی باشد زنان حاضر می‌شوند. به نسبت فراوانی زنان تحصیل‌کرده و توانا، نقش آنان را در جامعه شاهد نیستیم

رئیس فرهنگستان هنربا تاکید براینکه به نسبت فراوانی زنان تحصیل‌کرده وتوانا، نقش آنان را در جامعه شاهد نیستیم خاطر نشان کرد: دلیل این مساله بیشتر از آنکه به تصمیم‌گیری سیاستمداران مربوط شود به تصور جامعه از نقش زنان بر می‌گردد. در تحول جامعه در این زمینه، ‌هم دولت‌ها نقش دارند و هم جامعه‌ زنان باید در این زمینه فعال شوند و نقش خود را در جامعه بازتعریف کنند. این مساله موجب می‌شود که برخی بداخلاقی‌ها در جامعه نیز از بین برود؛ یعنی اگر نقش زنان در جامعه به درستی دیده شود می‌تواند بسیاری از این بداخلاقی‌ها را حل کند. بعضا گفته می‌شود که کشیده شدن زنان به عرصه‌های جدی می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد، ولی من برعکس، معتقدم جدی شدن نقش خانم‌ها می‌تواند مشکلات فرهنگی ما را حل کند.

وی تاکید کرد: در رابطه با شرکت خانم‌ها در سطوح مدیریتی هیچ‌گاه منع قانونی وجود ندارد اما موانع هنجاری هنوز وجود دارد که باید حل شود.

موسوی در پایان با تاکید بر لزوم دفاع از حق و ارزش‌ها به دانشجویان توصیه کرد: از ارزش‌ها و آنچه حق است، دفاع و به مصلحت کشور توجه کنید و خیلی صریح در مقابل کژی‌ها و باطل واکنش نشان دهید. این کار ممکن است در کوتاه مدت به ضرر این جناح و آن جناح باشد ولی در درازمدت به نفع همه ملت‌ خواهد بود.