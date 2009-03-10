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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

تقی پور در گفتگو با مهر:

فناوری و ساخت ماهواره امید کاملا بومی است

فناوری و ساخت ماهواره امید کاملا بومی است

رئیس سازمان فضایی در واکنش به برخی اظهارات در ارتباط با خریداری قطعات ماهواره امید از روسیه تاکید کرد: ساخت این ماهواره تماما با استفاده از فناوری بومی ساخته شده و تنها برخی قطعات عمومی الکترونیکی از خارج کشور خریداری شده است.

رضا تقی پور رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخی قطعات الکترونیکی این ماهواره که در بسیاری از تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود از خارج خریداری شده که این قطعات در همه جای دنیا تولید می شود و منحصر به کشور خاصی نیست.

وی این قطعات را از نوع قطعات عمومی الکترونیکی دانست که در بسیاری از تجهیزات الکترونیکی چون  Remote Control ها و بی سیمها استفاده می شود.

تقی پور با تاکید بر اینکه ساخت این ماهواره تماما با استفاده از فناوری بومی و ملی ساخته شده است، اظهار داشت: کلیه زیرسیستمها و قطعات اصلی این ماهواره با همت متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.

کد مطلب 846227

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