فناوری و ساخت ماهواره امید کاملا بومی است

رضا تقی پور رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخی قطعات الکترونیکی این ماهواره که در بسیاری از تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود از خارج خریداری شده که این قطعات در همه جای دنیا تولید می شود و منحصر به کشور خاصی نیست.

وی این قطعات را از نوع قطعات عمومی الکترونیکی دانست که در بسیاری از تجهیزات الکترونیکی چون Remote Control ها و بی سیمها استفاده می شود.

تقی پور با تاکید بر اینکه ساخت این ماهواره تماما با استفاده از فناوری بومی و ملی ساخته شده است، اظهار داشت: کلیه زیرسیستمها و قطعات اصلی این ماهواره با همت متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.