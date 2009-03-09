بررسی وضعیت فوتبال در ابعاد قهرمانی و همگانی/ حمایت کامل از تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس از جمله پزشکیان ، فلاحیت پیشه ، دلخوش ، نژاد فلاح ، بت کلیا ، کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی و برخی از کارشناسان و صاحب نظران ورزش برگزارشد، فراکسیون ورزش و کمیته تخصصی فوتبال ضمن حمایت کامل از تیم ملی، آمادگی خود را برای هرگونه کمک به این تیم ملی برای صعود به جام جهانی و برپایی جشن ملی فوتبال اعلام کرد.

در این نشست اعضای کمیته تخصصی فراکسیون ورزش مجلس به بررسی وضعیت فوتبال کشور در ابعاد قهرمانی و توسعه همگانی پرداختند و با توجه به اقبال عمومی جوانان به این رشته راهکاری پیشنهادی خود را در این زمینه مطرح کردند.

فرهنگ سازی در فوتبال و سالم سازی محیط های ورزشی و ورزشگاهها به عنوان پیشانی و سمبل ورزش کشور، توزیع عادلانه بودجه در حوزه ورزش فوتبال و ایجاد بسترها و زیر ساخت های مناسب در سطح کشور از دیگر مباحث مورد طرح در نخستین نشست تخصصی کمیته فوتبال فراکسیون مجلس بود.

نجف نژاد رئیس کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس درگفتگو با خبرنگارمهر، هدف از نشست این کمیته را استفاده از نظرات کارشناسی ، صاحب نظران ، پیشکسوتان و اهالی ورزش در جهت کمک به فوتبال ملی و بستر سازی برای توسعه فوتبال باشگاهی و نگاه فراگیر برای عمومیت بخشیدن به این رشته در استانهای کشور عنوان کرد.

وی یادآور شد: قرار است دومین جلسه کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون مجلس سه شنبه هفته آینده با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار شود.