تاسیس شرکت های ایرانی و عراقی برای تبادل زوار بین دو طرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، "حسن کاظمی قمی" و "عامر عبد الجبار" وزیر حمل و نقل عراق روز گذشته در بغداد درباره تاسیس شرکت های ایرانی و عراقی به منظور نقل و انتقال زوار به ایران و از ایران به عراق بحث و تبادل نظر کردند.

دراین دیدار همچنین درباره برخی مسائل مورد اهتمام مشترک دو کشور نیز رایزنی هایی انجام شد.

این در حالی است که اخیرا خطوط پرواز بین نجف با چند استان ایران از جمله تهران، مشهد ، مازندان و ... راه اندازی و انتقال زوار ایرانی به عراق آغاز شد.

با توافقات صورت گرفته میان وزارت راه و ترابری ایران و عراق، مقرر شده است در طول هفته 14 پرواز رفت و برگشت از تهران و سایر شهرستانهای ایران به نجف، 14 پرواز رفت و برگشت از بغداد و سایر شهرستانهای عراق به مشهد و همچنین هفت پرواز رفت و برگشت تهران - بغداد انجام شود.

پروازهای بین ایران و عراق توسط شرکت هواپیمایی ماهان و العراقیه ، ایران ایر، آسمان و ... انجام می شود.