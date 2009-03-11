باشگاه ها خودشان زمان لیگ را جلو نمی اندازند/ شش رقابت مهم در پیش داریم

علیرضا رحیمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشست پایانی هیئت رئیسه فدراسیون هندبال در سال جاری با هدف بررسی تقویم سال 88 برگزار شد و سرفصل های آن به تصویب این اعضاء رسید تا در مجمع سال آینده به تصویب نهایی برسد.

وی با بیان اینکه در تقویم سال آینده برنامه های مهمی پیش روی هندبالیست های کشورمان قرار دارد گفت: مسابقات لیگ باشگاه های مردان و بانوان، مسابقات زیر گروه، قهرمانی کشور، اردوهای تدارکاتی داخلی و خارجی، برگزاری دوره های آموزشی و حضور در رقابتهای برون مرزی از مهمترین برنامه های فدراسیون هندبال درسال 88 خواهد بود.

رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: هندبال در سال آینده شش مسابقه مهم از قبیل دومین حضور تیم نوجوانان در جام جهانی، اولین حضور تیم جوانان در مسابقات جام جهانی، جام باشگاه های آسیا، جام ملت های آسیا، حضور در مسابقات انتخابی المپیک جوانان سنگاپور و کشورهای اسلامی را پیش رو دارد.

وی با اشاره به برپایی اردوی تدارکاتی نوجوانان تحت نظر استفان سیدروچوک، گفت: اردوی نوجوانان پیش از پایان سال با حضور این مربی روس برگزار می شود و در تلاش هستیم تا قرارداد این مربی را تمدید کنیم. اما دیگر اردوهای تیم ملی در رده جوانان به سال جدید موکول شده است که قطعا تا آن زمان تکلیف مربی این تیم نیز مشخص خواهد شد.

رحیمی افزود: درسال 88 اولین دوره مسابقات المپیک جوانان به میزبانی سنگاپور برگزار می شود که از قاره آسیا تنها یک تیم مجوز حضور در این رقابتها را بدست خواهد آورد تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا در رقابتهای انتخابی نتیجه خوبی بگیریم.

وی ادامه داد: تیم های باشگاهی برای حضور در بیست و دومین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور تا اردیبهشت ماه برای ثبت نام فرصت دارند. این رقابتها مانند هرسال از شهریور ماه آغاز می شود.

رئیس فدراسیون هندبال در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا زمان شروع لیگ برتر جلو نمی افتد، گفت: ما هر سال این درخواست را از باشگاه ها داریم که لیگ برتر از خرداد یا تیر ماه شروع شود اما این باشگاه ها هستند که برای هماهنگی های داخلی، بستن قراردادها و برپایی اردوهای تدارکاتی زمان لیگ را جلو نمی اندازند.