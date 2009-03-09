باند قاچاق اقلام با ارزش فرهنگی در مشهد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تقی باغدار صبح امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: یک باند قاچاق اقلام با ارزش فرهنگی با همت پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، شناسایی و با نفوذ به داخل باند، 12 قلم اشیای فرهنگی قاچاق بدست آمد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی تصریح کرد: یک جلد کتاب خطی، یک عدد سینی منقوش و چند مجسمه فلزی دارای نقوش زن، داریوش، کتاب و سرویس سلطانی که به احتمال زیاد جنس تعدادی از مجسمه ها طلا است از جمله موارد کشف شده از این باند قاچاق است.

وی خاطر نشان کرد: در این رابطه 4 مظنون دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری توقیف شد.

باغدار همچنین از کشف مقادیر زیادی الکل اتانول، آب مقطر، اسانس های مختلف، وسایل بسته بندی، دستگاه پلمپ و تعداد زیادی گالن های 10 و 20 لیتری مخصوص آب مقطر با برچسب های آماده خبر داد که پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

وی با اشاره به کشف دو هزار و 400 قوطی کمپوت آناناس خارجی به ارزش یک میلیارد و 243 میلیون ریال گفت: در این رابطه چهار مظنون دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شده که پرونده به مراجع ذیصلاح تحویل داده شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: با بهره گیری از اخبار و اطلاعات دریافتی، یک دستگاه لودر چرخ لاستیکی کاتر پیلار، 4 عدد رسیور ماهواره و 39 عدد کارت رسیور طی دو هفته گذشته کشف شد.



