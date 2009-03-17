حیات زیر شهری در تهران رونق می گیرد

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران، با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط اقلیمی شهر تهران از لحاظ توپوگرافی، آب و هوا، محصور بودن و زیر ساختها، دیگر نباید در طول و عرض فعالیت کرد بلکه باید حداکثر استفاده را در ارتفاع و زیرسطح کرد.

محمدحسین رئیسی با اشاره به شبکه مترویی شهر تهران بیان کرد: با توجه به تاکید مدیریت شهری و شورای شهر تهران به توسعه خطوط و شبکه متروی تهران و وجود مجتمعهای ایستگاهی مترو، می توان فضایی را که مترو در زیر سطح ایجاد کرده گسترش داد و زندگی و حیات در آن ایجاد کرد.

رئیس سازمان مشاور فنی و مهندسی گفت: در زندگی زیر شهری، کاربریهای تجاری، اداری و شبکه های حمل و نقلی وجود دارد که باعث حیات و حرکت در زیر سطح می شود.

رئیسی ادامه داد: به عنوان مثال، در میدان ولیعصر و هفت تیر دو خط مترو عبور می کند. این دو میدان از نظر فرهنگی و اجتماعی جاذبه های خاصی دارند. حال اگر این دو نقطه را از زیر سطح با هم ارتباط دهیم حیاتی را در زیر سطح شهر تهران تعریف کرده ایم. این کار را می توان به تمام سطح زیر زمینی تهران وسعت داد و زندگی زیرسطح ایجاد کرد.

این مقام مسوول در شهرداری به زیر ساختهای شهر تهران اشاره کرد و افزود: تهران شبکه فاضلابی ندارد. تأسیسات شهری آن نیز متمرکز و درست نیست. این پروژه می تواند انگیزه ای برای ساماندهی فاضلاب و تأسیسات شهری تهران شود.

رئیسی تصریح کرد: از آنجا که این طرح به پشتیبانی حقوقی نیاز دارد، پروژه به صورت لایحه ارایه شد تا این پشتیبانیها از آن صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران به آرامش و امنیت پروژه حیات زیر شهری تهران اشاره کرد و گفت: انسان با هر نوع ایدئولوژی به دنبال آرامش و امنیت است. حال اگر پروژه ای تعریف شود که این امنیت را تأمین کند مردم را جذب خود می کند این آغاز فرهنگ سازی است. پروژه حیات زیرشهری نیز این آرامش را به مردم هدیه می دهد پس خود فرهنگ سازی می کند.