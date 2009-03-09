خودپردازهای کرج به چک پولهای 50 هزار تومانی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی ابراهیمی پیش از ظهر امروز در نشست ستاد نوروزی کرج گفت: برای سامان دادن به مشکلات بانکها، مسائل و مشکلات سالهای قبل را مورد بررسی قرار داده که یکی از آنها تاخیر سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت حقوقها است و در نشست های برگزار شده با ادارات از تمامی ادارات خواسته شده است که حقوق کارمندان خود را قبل از 20 اسفندماه پرداخت کنند و با تلاشهای صورت گرفته پیش بینی می شود امسال مشکل نقدینگی نداشته باشیم.

وی افزود: تجهیز خودپردازهای کرج به چک پولهای 50 هزار تومانی اقدامی جهت رفاه حال مردم است.

همچنین مسئول کمیته امنیتی نیز در مورد عملکرد این کمیته گفت: کمیته امنیتی با نظارت چهار کمیته شامل ستاد فرماندهی، نظارت و بازرسی، امنیت و انتظامی و کمیته اجتماعی کار خو را 10 روز است که آغاز کرده و پیش بینی های لازم را به عمل آورده که شامل شناسایی 24نقطه و برپایی 119 ایستگاه کیوسک 110 در سطح شهرستان کرج است.

سرهنگ محمد سخاوتی در ادامه افزود: امسال طرح گشت پیاده اجرا می شود و در آن نیروی انتظامی در آمادگی کامل بوده و تلفن گویای نیروی انتظامی 2181818 آماده پاسخگوی به مردم است.