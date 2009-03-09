  1. استانها
  2. تهران
۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

خودپردازهای کرج به چک پولهای 50 هزار تومانی مجهز شدند

خودپردازهای کرج به چک پولهای 50 هزار تومانی مجهز شدند

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته بانکهای کرج گفت: خودپردازهای سطح شهرستان کرج در ایام تعطیلات نوروز به چک پولهای 50 هزار تومانی مجهزمی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی ابراهیمی پیش از ظهر امروز در نشست ستاد نوروزی کرج گفت: برای سامان دادن به مشکلات بانکها، مسائل و مشکلات سالهای قبل را مورد بررسی قرار داده که یکی از آنها تاخیر سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت حقوقها است و در نشست های برگزار شده با ادارات از تمامی ادارات خواسته شده است که حقوق کارمندان خود را قبل از 20 اسفندماه پرداخت کنند و با تلاشهای صورت گرفته پیش بینی می شود امسال مشکل نقدینگی نداشته باشیم.

وی افزود: تجهیز خودپردازهای کرج به چک پولهای 50 هزار تومانی اقدامی جهت رفاه حال مردم است.

همچنین مسئول کمیته امنیتی نیز در مورد عملکرد این کمیته گفت: کمیته امنیتی با نظارت چهار کمیته شامل ستاد فرماندهی، نظارت و بازرسی، امنیت و انتظامی و کمیته اجتماعی کار خو را 10 روز است که آغاز کرده و پیش بینی های لازم را به عمل آورده که شامل شناسایی 24نقطه و برپایی 119 ایستگاه کیوسک 110 در سطح شهرستان کرج است.

سرهنگ محمد سخاوتی در ادامه افزود: امسال طرح گشت پیاده اجرا می شود و در آن نیروی انتظامی در آمادگی کامل بوده و تلفن گویای نیروی انتظامی 2181818 آماده پاسخگوی به مردم است.

کد مطلب 846240

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها