برخورد قاطع با اخلال گران / پلیس مخالف شادی مردم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در حاشیه جلسه کمیته راهبردی تعامل قوه قضائیه و ناجا با تاکید بر ضرورت رعایت حقوق و تکالیف شهروندی اظهار داشت: کسانی که در مراسم چهارشنبه آخر سال مبادرت به اقدامات نابهنجار و اخلال در حقوق جامعه می کنند توسط واحدهای ناجا دستگیر و خودروهای متخلف نیز تا پایان تعطیلات نوروزی متوقف خواهد ماند.

وی با بیان اینکه از خانواده ها و بزرگترها انتظار می رود کودکان و نوجوانان خود را با ملاحظات شهروندی و التزام به انضباط و قانون آشنا سازند افزود: در خصوص مراسم چهارشنبه آخر سال از مردم انتظار داریم به فرزندان خود توصیه کنند از وسایل غیر ایمن استفاده نکرده و ضمن توجه به هشدارهای پلیس مراقب سلامت و امنیت خود و دیگر شهروندان باشند و متجاوزین به حقوق مردم نیز بدانند که پلیس با قاطعیت با ایجاد مزاحمت برای مردم برخورد خواهد کرد.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به ضرورت ارتقای تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تصریح کرد: از جمله مباحث اصلی نشست تعامل قوه قضائیه و ناجا بررسی طرح امنیت اجتماعی و نتایج اجرای آن است و همه متفق القول بودند که سال آینده طرح امنیت اجتماعی با قوت ادامه یابد.



وی افزود: با اجرای طرح امنیت اجتماعی می توان امیدوار بود در سال آتی نگرانی مردم از این قبیل جرایم کاهش یافته و مواد فروشان خرد، زورگیری سارقین به عنف، روند کاهنده ای در پی داشته باشد.