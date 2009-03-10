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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۷

وجود 100 هزار جلد کتاب در کانونهای فرهنگی مساجد خراسان جنوبی

وجود 100 هزار جلد کتاب در کانونهای فرهنگی مساجد خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 100 هزار جلد کتاب آموزشی، فرهنگی و دینی در کانون‌های مساجد استان موجود است که 70 درصد آن در دولت نهم تأمین شده است.

هاشم شیرازیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، از فعالیت 139 کتابخانه در کانون ‌های مساجد استان خبر داد و افزود: از این تعداد 74 باب کتابخانه باز بوده و در داخل شبستان مساجد نیز کتاب‌ های آموزشی، دینی، کمک آموزشی و فرهنگی مورد استفاده عموم قرار می ‌گیرد.

وی تعداد کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی را تا سال 1384 تنها دو  باب ذکر کرد و اظهار داشت: این کتابخانه ها با 30 هزار جلد کتاب وجود داشت.

شیرازیان اعتبارات امسال کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان را 150 میلیون تومان اعلام  کرد و ادامه داد: علاوه بر این تفاهم نامه ای با استانداری برای اختصاص 200 میلیون تومان به این کانونها امضا شده که تاکنون 20 میلیون تومان آن تخصیص یافته است.

وی با اشاره به فعالیت دفاتر خبرگزاری شبستان نیز خاطر نشان کرد: در حال حاضر دفاتر خبرگزاری شبستان در هفت شهرستان این استان فعال است.

مسئول دبیرخانه کانون‌ های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی همچنین از تشکیل واحد نخبگان و اتاق پژوهش فکر طی سال آینده در این دبیرخانه خبر داد.

شیرازیان راه اندازی خانه های ورزش در روستاها، راه اندازی کانونهای تخصصی، برگزاری طرح تعمیق باورهای دینی و مشاوره های زندگی و راه اندازی هسته های پژوهشی در مساجد را از جمله فعالیتهای این دبیرخانه برشمرد.

کد مطلب 846249

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