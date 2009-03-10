ارایه تسهیلات ویژه بیمه ای برای مداحان آذربایجان شرقی

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: میزان استقبال مداحان از این طرح چشم گیر بوده بطوریکه تاکنون 80 نفر از مداحان آذربایجان شرقی از تسهیلات بیمه ای بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه مداحان تحت پوشش این تسهیلات افرادی هستند که معیشت شان تنها از طریق مداحی تامین می شود یادآور شد: تعداد 600 مداح دیگر تقاضای استفاده از تسهیلات بیمه ای را داده اند که پرونده 130 نفر از آنان به تهران ارسال شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت:68 نفر از مداحان و ذاکران استان با هماهنگی دفتر حج و زیارت آذربایجان شرقی مجوز حضور در کاروان های زیارتی عتبات عالیات را اخذ کرده اند.

عظیمی با بیان اینکه تعداد مداحان و ذاکران همراه در کاروان های زیارتی آذربایجان شرقی ناکافی است،از مسئولان خواست تمهیداتی برای افزایش این تعداد اتخاذ نمایند.

وی همچنین از آموزش بیش از 500 مداح نوجوان و جوان طی پنج دوره آموزش مداحی طی سال های گذشته خبر داد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی مداحی در آینده با رویکرد ارتقای کمی و کیفی این دوره ها در دستور کار تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی است.