نیازسنجی از ضرورتهای تبلیغ اصولی و کارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد تهران مدیرکل تبلیغات اسلای استان تهران در همایش ائمه جماعات دستگاههای دولتی با اشاره به آمار ۷ میلیون نفری شاغلان در دستگاههای دولتی و لزوم آشنایی آنان با معارف دینی تأکید کرد: این قشر جزء تأثیرگذارترین افراد در کشور بوده و می توانند جامعه را اصلاح کنند.

نیک نژاد یادآور شد: توسط این قشر می توان تمام مشکلاتی که در حوزه اعتقادی، فرهنگی وجود دارد برطرف کرد.

وی با تأکید بر اینکه اقامه نماز جماعت غیر از نماز خواندن است و نباید نماز جماعت را از باب رفع تکلیف اقامه کرد، گفت: تبیین و ترسیم خوبی‌ها و تشویق جامعه در عمل به آن، وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی است.