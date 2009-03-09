امیدوارم ثمرات مثبت نشست با بن همام را در فوتبال ایران ببینیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی پس از نشست با محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: به نظر ما و فدراسیون فوتبال ایران محمد بن همام در زمان تصدی پست ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا عملکرد خوبی داشته و نظر ما بر این است که در انتخابات آینده نیز از وی حمایت کنیم تا همچنان فوتبال آسیا در جهت رشد و پیشرفت گام بردارد.

وی با مثبت ارزیابی کردن نشست امروز خود با محمد بن همام گفت: جلسه خوبی با بن همام داشتیم و امیدوارم در آینده ثمرات مثبت این نتیجه را در فوتبال کشور ببینیم.

محمد علی آبادی با اشاره به ارتباطات وسیع سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال کشور با مجامع بین المللی افزود: این ارتباطات در ورزش به ویژه ورزش پرطرفداری چون فوتبال بسیار مهم است. خوشبختانه ما امروز ارتباطات خوبی با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال داشته ایم که نتایج آن تاثیرمثبتی بر فوتبال کشور داشته است.

رئیس سازمان تربیت بدنی در خاتمه ارتباط با مجامع بین المللی را در جهت توسعه ورزش کشور مهم و تعیین کننده خواند.