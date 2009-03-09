رسوایی کشورهای قدرتمند فراگیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی ‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی عصر امروز در مراسم قدردانی از تلاش اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی که در تالار وحدت برگزار شد با اشاره به اینکه آثار پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان قیام حضرت مهدی (عج) ماندگار خواهد بود و گفت : این امانت امروز در دست ماست و ما می‌توانیم به خواست خداوند آینده جهان را بسازیم.



دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه اکنون رسوایی دیگر کشورها در همه‌ جای عالم در حال فراگیر شدن است گفت : امروز حکام ملتهای خود را به سقوط می‌کشانند و این سراشیبی تند سقوط در حال پیش رفتن است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با تاکید بر اینکه ایران تنها نقطه‌ای است که روی زمین می‌تواند بشر را نجات دهد اظهار کرد: ما باید فقط پیام را برسانیم و به دنیا بفهمانیم اسلام، تشیع و فرهنگ علوی و فرهنگ اهل بیت چیست و دارای چه پیامی است، انقلاب اسلامی چه می‌خواهد و نظام جمهوری اسلامی دنبال چیست.

جنتی در ادامه به بحران اقتصادی در غرب اشاره و خاطرنشان کرد: بحث اقتصادی تنها چیزی بود که آنها به آن می‌نازیدند و ادعا می‌کردند پیشرفت و صنعت محنصرا در اختیار آنهاست. آنها بر این باور بودند که توانسته‌اند اقتصاد و ثروت کلان برای خود جذب کنند، اما امروز به شکر خداوند این موضوع متلاشی شده و آنها دیگر چیزی برای عرضه ندارند.

وی ادامه داد: آنها نتوانستند مشکلات انسان و نیاز بشر را برطرف و امیدی برای زندگی در حال و آینده بشر ایجاد کنند بنابراین خواه ناخواه به دنبال گمشده‌ای می‌گردند که نام آن را نیز نمی‌دانند. گمشده آنها خداوند، اخلاق، دین و ارزشهای دینی است.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: پیام انقلاب اسلامی کم کم به همه دنیا می‌رسد و انقلاب اسلامی خود را نشان می‌دهد .



در این مراسم از سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قالیباف شهردار تهران، دهقان رئیس بنیاد شهید، واعظ ‌زاده معاون علمی رئیس جمهور، صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج، چمران رئیس شورای شهر تهران و مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و مسئولان استانداری تهران، نیروی انتظامی، شهرداری، مرکز اورژانس، جمعیت هلال‌احمر، تربیت‌بدنی، وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما، خبرنگاران و مدیران خبرگزاریهای مختلف و فرماندهان سپاه، ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر برگزاری باشکوه مراسم سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تقدیم لوحی قدردانی شد.