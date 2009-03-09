مشمولان متولد 1370 به خدمت سربازی احضار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران و جان و مال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هر فرد ایرانی است. در اجرای این وظیفه تمامی اتباع ذکور دولت دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات آن قانون هستند.

بر همین اساس مشمولان متولد سال 1369 و ما قبل آن که در سال 1387 به وضعیت آنان رسیدگی گردیده و واجد شرایط اعزام به خدمت شناخته شده اند در سال 1388 به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردند.

تمامی اتباع ذکور متولد سال 1370 موظفند در طول سال 1388 جهت رسیدگی به وضعیت مشمولیت خود با مراجعه به دفاتر پلیس+10 در سراسر کشور دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را دریافت و ضمن مطالعه دقیق آن متناسب با وضعیت خود برگه های مربوطه را تکمیل نموده و مدارک لازم را به دفاتر مذکور جهت ثبت اطلاعات تحویل دهند.

نیروهای نظامی و انتظامی که در سال 1388 و یا قبل از آن مشمولین متولد 1370 را به عنوان پایور ثابت استخدام کرده اند، بایستی گواهی آن را به صورت جمعی به آدرس: تهران، میدان سپاه، سازمان وظیفه عمومی ناجا، مرکز عملیات مشمولین و یا به تهران صندوق پستی 313-16415 ارسال نمایند.

همچنین تمامی مراکز آموزش عالی و دانشگاهها درخواست صدور معافیت تحصیلی برای مشمولین متولد سال 1370 شاغل به تحصیل در موسسات آموزشی مربوطه را به صورت کلی و در لوح فشرده به سازمان وظیفه عمومی ارسال نمایند.

مشمولان متولد سال 1370 مقیم خارج از کشور برای تعیین وضعیت مشمولیت خود باید به نمایندگیهای کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و در صورت نبودن آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران به محل اقامت خود در خارج از کشور مراجعه نمایند.