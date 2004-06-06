شوراي همكاري خليج فارس بار ديگر از ادعاهاي تكراري امارات حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، در نشست شب گذشته در جده ، بيانيه پاياني طبق نشست هاي گذشته صادر شد كه در آن :

- عمليات تروريستي اخير در الخبر عربستان محكوم شده و با رياض ابراز همبستگي شد.

- دولت جديد عراق تاييد شد.

- از ترور مبارزان فلسطيني و تخريب خانه هاي غير نظاميان انتقاد شد.

- حمايت از ادعاهاي واهي وتكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني

- حمايت از طرح ابتكاري امير عبدالله وليعهد عربستان براي صلح در خاورميانه

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