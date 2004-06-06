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۱۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۵۸

در بيانيه پاياني نشست وزراي خارجه :

شوراي همكاري خليج فارس بار ديگر از ادعاهاي تكراري امارات حمايت كرد

در پايان نود و يكمين نشست وزيران امور خارجه شوراي همكاري خليج فارس در جده ، از ادعاهاي واهي وتكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني بار ديگر حمايت شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، در نشست شب گذشته در جده ، بيانيه پاياني طبق نشست هاي گذشته صادر شد كه در آن :
- عمليات تروريستي اخير در الخبر عربستان محكوم شده و با رياض ابراز همبستگي شد.
- دولت جديد عراق تاييد شد.
- از ترور مبارزان فلسطيني و تخريب خانه هاي غير نظاميان انتقاد شد. 
- حمايت از ادعاهاي واهي وتكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني
- حمايت از طرح ابتكاري امير عبدالله وليعهد عربستان براي صلح در خاورميانه
کد مطلب 84628

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