به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط، در نشست شب گذشته در جده ، بيانيه پاياني طبق نشست هاي گذشته صادر شد كه در آن :
- عمليات تروريستي اخير در الخبر عربستان محكوم شده و با رياض ابراز همبستگي شد.
- دولت جديد عراق تاييد شد.
- از ترور مبارزان فلسطيني و تخريب خانه هاي غير نظاميان انتقاد شد.
- حمايت از ادعاهاي واهي وتكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني
- حمايت از طرح ابتكاري امير عبدالله وليعهد عربستان براي صلح در خاورميانه
در بيانيه پاياني نشست وزراي خارجه :
شوراي همكاري خليج فارس بار ديگر از ادعاهاي تكراري امارات حمايت كرد
در پايان نود و يكمين نشست وزيران امور خارجه شوراي همكاري خليج فارس در جده ، از ادعاهاي واهي وتكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني بار ديگر حمايت شد .
کد مطلب 84628
نظر شما