ساخت فاز اول پارک علم و فن آوری نیشابور شروع شد

جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: ساختمان اولیه بر اساس نقشه جامع پارک با زیر بنای بیش از 700 متر مربع و با اعتبار بیش از 500 میلیون تومان از محل اعتبارات پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساخته شده و در اوایل تابستان به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار نیشابور تصریح کرد: پارک علم و فن آوری از مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به خراسان رضوی است که تا این مقطع توانسته ایم ضمن ارتقای مرکز رشد علم و فناوری شهرستان، مجوز و موافقت نامه رسمی، 10هکتار زمین مصوب و سند خورده، طراحی و تصویب نقشه جامع و اعتبارات اولیه را برای پارک علم و فناوری نیشابور به عنوان دومین پارک شرق کشور بگیریم.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد شروع خوبی داشته ایم و از برنامه مصوبات سفر نیز جلوتر هستیم، خاطرنشان کرد: طی هفته جاری به همراه جمعی از مسئولان و اعضای شورای مرکز فعلی رشد و فناوری نیشابور دیداری را با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت تامین منابع مالی، تجهیزاتی و انسانی پارک خواهیم داشت.

