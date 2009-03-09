اجرای موسیقی در سال جاری تنوع نداشت

سرپرست گروه موسیقی همساز ضمن بیان این مطلب در خصوص رویدادهای موسیقایی در سال 87 در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : اجراهای متعددی در طول سال از هنرمندان و اساتید برجسته موسیقی به روی صحنه رفت اما در این میان تعداد کنسرت هایی که با اندیشه های خاص تری طراحی شده باشد جز در مواردی انگشت شمار مانند سمفونی انقلاب آقای انتظامی و یا اجرای ارکستر ناسیونال اوکراین بسیار ناچیز بود؛ در واقع موسیقی ایران هنوز به مرحله اجرای انواع سبک ها نرسیده است .

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جوان های موسیقی هنوز به تعریف مشخصی از انواع سبک های مختلف نرسیده اند و اگر زمینه رشد برای این جوانها فراهم نشود آینده موسیقی ایران به خطر می افتد.

این نوازنده سه تار در ادامه به فعالیت های وزارت ارشاد در سال جاری اشاره کرد و گفت : خوشبختانه دفتر موسیقی در دو سال اخیر با حسن نیت از فعالیت های هنرمندان هم در اجراهای بخش خصوصی و هم در جشنواره موسیقی فجر نقش مثبتی داشته است؛ اما توجه به نسل جوان به عنوان آینده سازان این هنر بیش از هر موضوعی اهمیت دارد بنابراین این وزارت ارشاد است که با اعتماد به توانایی جوانان فعال در این عرصه باید میدان عمل و صحنه موسیقی را به آنها بسپارد و با اعتماد به نفسی که به آنها می دهد راه را برای فعالیت شان بیش از پیش باز کند .

شعاری در پایان افزود : خانه موسیقی ، انجمن موسیقی ایران ،صدا و سیما ،هنرمندان و وزارت ارشاد مجموع جمع موسیقایی این سرزمین را تشکیل می دهند که در راس این هرم وزارت ارشاد به عنوان متولی و تصمیم گیرنده نهایی فعالیت می کند بنابراین انتظارمی رود که این وزارتخانه توجه بیشتری به هنر موسیقی و مسائل و مشکلات آن در سال جدید داشته باشند.