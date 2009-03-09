به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، 50 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اظهار داشتند که هیچ دینی ندارند، براساس تحقیقات " تعیین هویت زندگی دینی آمریکاییها" این آمار از 2/14 درصد در سال 2001 و 2/8 درصد در سال 1990 افزایش یافته است.

منطقه شمالی نیوانگلند از پاسیفیک نورث وست در کمترین میزان دینداری پیشی گرفته است، این درحالی است که در ایالت ورمونت تعداد افرادی که اظهار می دارند هیچ دینی ندارند از تمام مناطق و ایالتهای کشور بیشتر است. اما به طور کلی این تحقیق مشخص کرده میزان بی دینی در هر ایالتی افزایش یافته است.

در شمال شرقی، آمریکاییهایی که طی سال گذشته از میان بزرگسالان خود را کاتولیک توصیف کرده اند 36 درصد بوده که نسبت به 43 درصد سال 1990 کاهش یافته است. در عین حال یک سوم از جمعیت بزرگسالان کالیفرنیا و تگزاس و همچنین یک چهارم از فلوریدایی ها عمدتا به خاطر مهاجران لاتین کاتولیک هستند.

در سطح کشور، کاتولیکها بزرگترین گروه مسیحی محسوب می شوند.

بر اساس این تحقیق جمعیت مسیحیان غیرکاتولیک نیز رو به کاهش است.

در سال 2008، مسیحیان 76 درصد از جمعیت بزرگسالان آمریکا را به خود اختصاص داده بودند، این آمار در سال 2001 حدود 77 درصد و در سال 1990 حدود 86 درصد گزارش شده بود. محققان اظهار می دارند که کاهش درجه های پروتستانهای اصلی چون متودیست، لوتری و اپیسکوپال، تبیین کننده این شکاف است.

این تحقیق با حضور 54 هزار و 461 بزرگسال طی ماه های فوریه تا نوامبر سال گذشته میلادی با حاشیه خطای مثبت و منفی 5 دهم انجام شده است.