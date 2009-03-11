سه هزار کلاس درس در مشهد برای خدمت رسانی به زائران آماده سازی شده است

محسن ازغندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سازمان با آمادگی کامل پذیرای عزیزان فرهنگی کشور در مدارس شهر مقدس مشهد و مناطق هم جوار است و از هم اکنون جلسات ستاد زائران آغاز به کار کرده است.

مدیر مشارکت های سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص دیگر برنامه های نوروزی این سازمان گفت: در سطح آموزش و پرورش ستادهای مجری جهت تقسیم شادی ها و کمک به دانش آموزان مستضعف تشکیل شده است که جهت جمع آوری پوشاک نوروزی از خیران و حتی از مساعدت های اداره اوقاف فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: 60 هزار دانش آموز مناطق محروم استان در آموزشگاه های شبانه روزی راهنمایی و متوسطه به صورت شبانه روزی از خوابگاه و مدارس استفاده می کنند که این میان 30 هزار نفر آن، دانش آموز دختر هستند.

وی خاطرنشان کرد: در میان این گروه، دختران بدسرپرست که دچار مشکلات عاطفی و کمبود محبت هستند را انتخاب کرده ایم و در یک اردوی 20 روزه نوروزی در نیشابور یا مشهد پذیرای آنها خواهیم بود.

مدیر مشارکت های سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون همایش توجیهی یک روزه کارشناسان مناطق و شهرستان ها و ضمن خدمت به مدت دو روز کاری برگزار شده است.

ازغندی افزود: معرفی شوراهای برتر آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، افتتاحیه 200 طرح آموزشی در دهه فجر و همایش تجلیل از 158 دانش آموز برتر که در عرصه های آزمون سراسری، پژوهش و تحقیق و مسابقات حائز رتبه شده بودند ، از دیگر برنامه های این مدیریت بوده است.