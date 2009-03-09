به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نریمان با بیان این که اعضای کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای اختصاص بودجه مناسب به متروی تهران و سایر کلانشهرها به عمل آوردند اما دولت مخالف جدی این افزایش بود افزود : گر چه به دنبال جلسه های هفتگی رئیس جمهور و شهردار تهران انتظار می رفت که دولت امسال توجه ویژه ای به حمل و نقل عمومی کند اما بر خلاف انتظار بودجه پیشنهادی دولت نسبت به سال گذشته نزدیک به 25 درصد کاهش داشت.

وی تاکید کرد : سهم بودجه حمل و نقل عمومی نسبت به بودجه عمرانی کل کشور کمتر از 4 درصد است و در چنین شرایطی مشخص است که حمل و نقل عمومی بر خلاف برخی شعارهای دولت نهم در اولویت نیست و این در حالی است که شهرداری تهران امسال یک سوم از بودجه کل شهر تهران را به حمل و نقل عمومی اختصاص داده است.

نریمان در پاسخ به این پرسش که شهرداری تهران برای سال آینده تنها برای بخش مترو 879 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته اما بودجه پیشنهادی از سوی دولت برای این بخش تنها 330 میلیارد تومان است گفت : سهم دولت باید برابر با سهم شهرداری تهران باشد و حالا باید مسئولان شورای شهر و نمایندگان تهران در مجلس از مسئولان وزارت کشور سئوال کنند چرا برخلاف وعده های داده شده مایل به افرایش اعتبار حمل و نقل عمومی نیستند.

وی تاکید کرد: اعتبارکنونی مترو هم دسترنج اعضای کمیسیون تلفیق مجلس است چون دولت اصرار داشت که سهم تهران و سایر کلانشهرها در بخش مترو مشخص نشود بلکه یک رقم کلی تصویب شود و سال آینده توزیع این رقم بین شهرها طبق سلیقه دولت انجام بگیرد.

نریمان گفت: شیوه رفتار دولت به گونه ای است که ما به عنوان نماینده مجلس و عضو فراکسیون مدیریت شهری نمی توانیم توجیهی منطقی برای آن پیدا کنیم و بهتر است دلیل این گونه تناقضهای رفتاری را توضیح دهند.