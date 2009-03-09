"نگهبانان" با 56 میلیون دلار وارد رقابت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد این فیلم به کارگردانی زاک اسنایدر در 3611 سینما روی پرده است و متوسط فروش آن در هر سالن 4/15 هزار دلار بود.

پروژه 150 میلیون دلاری "نگهبانان" که از آن به عنوان اولین فیلم مهم استودیویی اکران شده در سال 2009 یاد می‌شود، بر مبنای یک مجموعه قصه‌های مصور از آلن مور ساخته شده که سال 1986 منتشر شد.





صحنه‌ای از فیلم "نگهبانان"

جکی ارل هیلی، پاتریک ویلسن و کارلا گاگینو از بازیگران این فیلم دو ساعت و چهل دقیقه‌ای هستند که داستان آن سال 1985 و در دورانی روی می‌دهد که ریچارد نیکسن هنوز رئیس جمهور آمریکاست و جنگ سرد همچنان جریان دارد.



پس از آنکه یک ابرقهرمان سابق به قتل می‌رسد، رورشاک یک نگهبان خودگمارده قانون برای تحقیق درباره این مسئله وارد عمل می‌شود و در این راه تعدادی از همکاران قدیمی خود که همگی زمانی ابرقهرمان بوده‌اند، در کنارش هستند.

طرفداران رمان گرافیکی "نگهبانان" سال‌ها در انتظار ساخت این پروژه بودند که در مقاطع مختلف در مرحله تولید قرار گرفت و فیلمسازانی چون تری گیلیام، دارن آرونوفسکی و پل گرینگرس قرار بود آن را کارگردانی کنند.

اواخر سال 2008 دعوای حقوقی دو استودیو برادران وارنر و فاکس قرن بیستم بر سر حقوق قانونی این فیلم باعث شد همه چیز در هاله‌ای از ابهام فرو برود، اما در نهایت دو استودیو به توافق رسیدند و "نگهبانان" برابر با برنامه اعلام شده اکران شد.

پارامونت مسئولیت توزیع این فیلم در سطح بین‌المللی را به عهده دارد و فاکس قرن بیستم نیز از پخش بین‌المللی "نگهبانان" سود می‌برد.

"نگهبانان" تنها فیلمی است که این هفته به طور گسترده در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده و در این شرایط به راحتی توانست به راحتی به دو هفته صدرنشینی درام کمدی "ماده‌آ به زندان می‌رود" به کارگردانی تایلر پری بدهد.

فیلم جدید پری در سومین هفته نمایش بیش از 45 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 8/8 میلیون دلار فروش در 2151 سینما در رده دوم جدول قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم به 5/76 میلیون دلار رسیده است.

رده سوم جدول از آن تریلر "ربوده‌شده" با بازی لیام نیسن شد که در هفته ششم نمایش در 3016 سینما 5/7 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 118 میلیون دلار رساند.

فیلم برنده اسکار "میلیونر زاغه‌نشین" ساخته دنی بویل در 2890 سینما 9/6 میلیون دلار به دست آورد و در رده چهارم قرار گرفت. فروش این فیلم 15 میلیون دلاری به 4/125 میلیون دلار رسیده است.

فیلم کمدی "پل بلارت: پلیس مرکز خرید" با بازی کوین جونز نیز با 1/4 میلیون دلار فروش در 2558 سینما در رده پنجم قرار گرفت. فروش این فیلم پس از هشت هفته 6/133 میلیون دلار شده است.

کمدی رومانتیک "او از تو خوشش نمی‌آید" با بازی بن افلک نیز در هفته پنجم نمایش چهار میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه فیلم ششم شد مجموع فروش خود را به 6/84 میلیون دلار رساند.

فیلم انیمیشن "کورالین" ساخته هنری سلیک در 1959 سینما 3/3 میلیون به دست آورد و به رده هفتم رفت. این فیلم تاکنون 6/65 میلیون دلار فروش داشته است. کمدی رومانتیک "اعترافات یک خوره خرید" ساخته پی. جی. هوگان با 1/3 میلیون دلار فیلم هشتم شد و مجموع فروش خود را به 3/38 میلیون دلار رساند.



"برادران جوناس: تجربه کنسرت سه‌بعدی" ساخته بروس هندریکس که رده دوم جدول فروش هفته پیش را داشت، در دومین هفته نمایش با حدود 78 درصد کاهش 7/2 میلیون دلار فروخت و فیلم نهم شد.

فروش این فیلم به 7/16 میلیون دلار شده است. کمدی "هیجان‌زده!" به کارگردانی ویل گلاک نیز با 6/2 میلیون دلار فروش در 1446 سینما 3/13 میلیون دلاری شد و در رده دهم قرار گرفت.

مجموع درآمد فیلم‌ها از ابتدای سال 2009 تاکنون 9/1 میلیارد دلار و در مقایسه با پارسال 16 درصد بیشتر بود. تعداد تماشاگران نیز 14 درصد بیشتر از پارسال است.