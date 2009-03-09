خطرات گفتگو با طالبان/ مسائل افغانستان پیچده تر از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یو اس ای تودی در مطلبی با طرح این سوال که آیا گفتگو با طالبان می تواند به پایان خشونتها در آنجا منجر شود، نوشت: این ایده که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از بررسی آن خبر داد، پیامدها و خطرهایی را در پی دارد.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: نکته مثبت این ایده این است که تا حدی می تواند یادآور توافقهای موفقیت امیز آمریکا با رهبران سنی در عراق باشد که ائتلاف آنها را با القاعده شکست و به شکل چشمگیری خشونتها را کاهش و ثبات سیاسی را افزایش داد.

در ادامه این مطلب آمده است: خطرات این اقدام این است که می تواند طالبان را تقویت کند . دولت پاکستان با طالبان و دیگر افراطیون معاملاتی انجام داد . این شبه نظامیان از این معاملات فقط برای آغاز حملات بیشتر به خاک افغانستان استفاده کردند.

یو اس ای تودی خاطر نشان کرده است: هم اکنون اجماع گسترده ای که وجود دارد این است که قدرت نظامی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان کافی نیست و بیشترین امید افغانستان به برقراری ثبات سیاسی است.

به عقیده نویسنده، آمریکا و ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) باید به فشار نظامی خود علیه افغانستان ادامه دهند به گونه ای که هرگونه گفتگو با افراطیون از موضع قدرت باشد. هم اکنون بهترین کار ممکن است این باشد که معامله با طالبان به مقامهای افغان و شاید با میانجیگری سعودیها واگذار شود.

در پایان این مطلب آمده است: آمریکا اهداف مشترکی در افغانستان همچون عراق دارد، اما افغاستان چالشهای پیچیده تری را پیش رو قرار می دهد از جمله : فساد بسیار زیاد، بی سوادی بالا، تجارت مواد مخدر و پناهگاههای تروریستها در پاکستان.

