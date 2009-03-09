به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشنامه شامل اطلاعات 246 عنوان کتاب در قالب 894 جلد است. در تدوین این اثر از منابع معتبر فارسی و عربی که همه آنها درباره پیامبر اکرم(ص) بوده‌اند، استفاده شده است.

این نرم‌افزار همچنین دربر دارنده 10 عنوان لغتنامه در 62 جلد است که در جشنواره رسانه‌های دیجیتال به عنوان "بهترین بهترینهای رسانه‌های دیجیتال" معرفی شد.

این برنامه با ارائه بیش از 6800 کلید ‌واژه، 41000 نمایه و 36000 موضوع استخراج شده از سخنان رسول اکرم برگرفته از کتاب بحارالأنوار تنظیم شده است.

نمایش 82 تصویر و 108 نقشه در بخش نگارخانه، متن زیارات و ادعیه نبوی به همراه ترجمه و صوت، کتاب‌شناسی 4400 عنوان کتاب، مقاله، دایرةالمعارف، مجموعه مقالات و پایان‌نامه مرتبط به پیامبر به همراه تصویر روی جلد از دیگر قابلیتهای این لوح فشرده‌ عنوان شده است.

مراسم روزنمایی از "دانشنامه نبوی" روز پنجشنبه 22 اسفند ساعت 9:30 در سالن کنفرانس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی واقع در قم، ابتدای بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی برگزار می شود .