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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۲

تداوم توسعه طلبی اسرائیل /

محاصره امنیتی کرانه باختری/ افزایش قربانیان محاصره غزه به 296 نفر

محاصره امنیتی کرانه باختری/ افزایش قربانیان محاصره غزه به 296 نفر

محاصره امنیتی کرانه باختری و نوارغزه از سوی رژیم صهیونیستی و افزایش قربانیان محاصره غزه به 296 نفر از جمه تحولات امنیتی فلسطین به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فلسطین الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته محاصره امنیتی نوارغزه و کرانه باختری را به مناسبت "عید پوریم" اعلام کرد.

این محاصره از امروز آغاز و تا چهارشنبه شب ادامه خواهد داشت.

این تصمیم توسط "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و در پایان نشست امنیتی این رژیم برای بررسی اوضاع امنیتی برگزار شد.

لازم به ذکر است که عید پوریم از اعیاد سنتی و مذهبی یهودیان به شمار می رود که اواخر فوریه و اوایل مارس برگزار می شد.

خبر دیگر اینکه منابع بیمارستانی فلسطین از شهادت یک بیمار مسن فلسطینی خبر دادند. این بیمار فلسطینی که مبتلا به سرطان بود به دلیل بسته بودن گذرگاه های غزه و ممانعت از خروج وی برای درمان به شهادت رسید.

با شهادت این فلسطینی شمار قربانیان ناشی از محاصره نوارغزه به 296 نفر رسید.                                   

کد مطلب 846314

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