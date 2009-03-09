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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

مراسم میلاد پیامبر اسلام از امروز در قدس برگزار می‌شود

مراسم میلاد پیامبر اسلام از امروز در قدس برگزار می‌شود

با وجود افزایش سیطره صهیونیستها بر شهر تاریخی قدس و مسجدالاقصی، اما مسلمانان این شهر مصمم‌تر و باشکوه‌تر از پیش میلاد پیامبر خدا (ص) را از امروز 19 اسفندماه برگزار می‌کنند.

به گزارش برگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، اگرچه خانه های شهروندان فلسطینی تخریب شده و بناهای جدیدی جایگزین آنها می شوند، مسلمانان آواره و از سرزمین خود طرد  شدند، زیرگذرهای جدید در زیر مسجدالاقصی حفر شده و خطر تخریب و فروپاشی این بنای مقدس را افزایش می دهد و اگرچه اشغالگران سیطره خود را بر مسجدالاقصی و شهر اسلامی قدس افزایش داده اند، اما اینها دلیلی بر عدم برگزاری مراسم میلاد رسول خدا (ص) نمی شود. 

مسجدالاقصی به عنوان نخستین قبله مسلمانان و محل معراج پیامبر اکرم از اهمیت بسیاری نزد مسلمانان برخوردار است. به طوری‌که تمامی اشغالها و سیطره ها چیزی از عشق به پیامبر اکرم (ص) نمی کاهد و مانع ابراز احساسات مسلمانان شهر قدس به خاتم الانبیاء نخواهد شد.

مسلمانان شهر قدس از امروز دوشنبه 19 اسفندماه مراسم ویژه میلاد پیامبر اکرم (ص) را برگزار می کنند.

کد مطلب 846321

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