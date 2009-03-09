به گزارش برگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، اگرچه خانه های شهروندان فلسطینی تخریب شده و بناهای جدیدی جایگزین آنها می شوند، مسلمانان آواره و از سرزمین خود طرد شدند، زیرگذرهای جدید در زیر مسجدالاقصی حفر شده و خطر تخریب و فروپاشی این بنای مقدس را افزایش می دهد و اگرچه اشغالگران سیطره خود را بر مسجدالاقصی و شهر اسلامی قدس افزایش داده اند، اما اینها دلیلی بر عدم برگزاری مراسم میلاد رسول خدا (ص) نمی شود.

مسجدالاقصی به عنوان نخستین قبله مسلمانان و محل معراج پیامبر اکرم از اهمیت بسیاری نزد مسلمانان برخوردار است. به طوری‌که تمامی اشغالها و سیطره ها چیزی از عشق به پیامبر اکرم (ص) نمی کاهد و مانع ابراز احساسات مسلمانان شهر قدس به خاتم الانبیاء نخواهد شد.

مسلمانان شهر قدس از امروز دوشنبه 19 اسفندماه مراسم ویژه میلاد پیامبر اکرم (ص) را برگزار می کنند.