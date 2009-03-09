بزرگترین صادرکننده نفت جهان گاز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " ترید عربیا"، با افزایش نیازهای داخلی عربستان به گاز و همچنین کاهش میزان تولید نفت این کشور که در6 سال اخیر بی سابقه بوده، مقامات انرژی عربستان را برای تامین گاز نیاز داخل به چاره جویی وا داشته است.

همچنین بزرگترین شرکت نفتی عربستان( آرامکو)اعلام کرد: اگر میدانهای گازی عربیا و هیسبای این کشور تا سال 2014 به مرحله تولید نرسند به شدت با مشکل تامین گاز روبرو خواهیم شد. قرار است این میادین گازی روزانه 1.8 میلیارد فوت مکعب گاز تولید کنند.

این در حالی است که تلاش پنج ساله شرکت های بزرگ نفتی دنیا به همراه آرامکو در بیابانها و میادین نفتی عربستان برای پیدا کردن میدانهای جدید گازی به شکست خورد تا بزرگترین کشور نفتی جهان برای تامین نیاز گازی آینده خود با مشکل مواجه شود.