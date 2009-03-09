آموزش و پرورش مجاز به واگذاری فعالیتها و خدمات به بخش غیر دولتی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز بررسی لایحه بودجه 88 کل کشور مقرر کردند دولت منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت های دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد (زمین و ساختمان) آنها محقق کند.

نمایندگان بر اساس مصوبه دیگری با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به موجب اساسنامه از پرداخت مالیات وسود سهام عدالت معاف است و از سوی دیگر دارای درآمد است با اکثریت آراء برداشت از درآمد این سازمان به مبلغ 800 میلیارد ریال را مصوب کردند.

بنابراین مصوبه که در بخش درآمدی بند 11 لایحه بودجه تصویب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه یافت ماهانه یک دوازدهم این مبلغ را در سال 88 را از سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کند.

بر اساس مصوبه دیگر امروز مجلس وزارت آموزش و پرورش مجاز شد فعالیتها و خدماتی که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند مشخص و در جهت افزایش بهره وری، کارآیی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی به کارکنان و مدیران ذیربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و موسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند 4 ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.