سیستم های بازرسی "ایکس ری" در گمرک به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این گردهمایی بررسی راهکارهای اجرایی جهت واگذاری سیستم های بازرسی ایکس ری در گمرکات اجرایی بود.

در این گردهمایی مدیران گمرک انتظارات خود را از بخش خصوصی مطرح و بخش خصوصی نیز گزارشی از تجربیات، توانمندیها، تجهیزات و امکانات ارائه داد و در ارتباط با موضوع بازگشت سرمایه نکاتی مطرح گردید.

همچنین در گردهمایی یاد شده مقرر شد تا بخش خصوصی هزینه های خرید و نگهداری دستگاه های ایکس ری را به طور دقیق محاسبه نماید تا در زمان اجرا دو طرف با مشکلی مواجه نشوند.

در گمرک آئین نامه ای به منظور واگذاری سیستم های بازرسی ایکس ری تنظیم و مقرر شده است با هم اندیشی مسئولان گمرک و بخش خصوصی مطرح و در خصوص اجرای مطلوب آن دو طرف به جمع بندی واحدی برسند.

با توجه به سیاست های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی مقرر شده تا سیستمهای بازرسی ایکس ری (X-Ray ) در گمرک به بخش خصوصی واگذار شود و این اقدام یکی از موضوعات طرح تحول در گمرک است.

تجهیز رویه صادرات 6 گمرک به سیستم انتخاب اتوماتیک ارزیاب

با راه اندازی سیستم انتخاب اتوماتیک ارزیاب در رویه صادرات گمرک غرب تهران، تعداد گمرکات مجهز به این سیستم به 6 گمرک افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی گمرک، این سیستم با همکاری دفتر آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک و کمیته انتخاب مسیر راه اندازی شده است تا در بخش صادرات گمرکات اجرایی انتخاب ارزیاب و کارشناس به صورت اتوماتیک انجام گیرد.

هم اکنون علاوه بر گمرک غرب تهران بخش صادرات گمرکات شهید رجایی، بندر امام، بوشهر، خرمشهر و انزلی به این سیستم تجهیز شده اند.

دفتر آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات سعی دارد با به کارگیری سیستمهای الکترونیکی در رویه های مختلف گمرکی روند ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی را بیش از پیش تسریع نمایند.

تعداد 12 گمرک نیز در بخش واردات به سیستم انتخاب اتوماتیک ارزیاب تجهیز شده اند و هم اکنون انتخاب ارزیاب در بخش واردات گمرکات شهید رجایی، بندر امام، تجاری مهر آباد، انزلی، غرب تهران، شهریار، نوشهر، خرمشهر، بوشهر، فرودگاه امام، سهلان و مهرآباد به صورت اتوماتیک صورت می گیرد.