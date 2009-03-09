تکذیب تخلف در عملکرد کمیته انضباطی دانشگاه تهران

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقد دانشجویان نسبت به عملکرد کمیته انضباطی دانشگاه تهران و پاسخهای مسئولان گفت: نکاتی که دانشجویان مطرح می کردند ادعای تخلفات خیلی جدی از سوی کمیته انضباطی بود اما پس از بررسی پرونده های مشخصی که از سوی دانشجویان مطرح می شد به این جمع بندی رسیدیم که تخلفی در بررسی این پرونده ها صورت نگرفته و شورای انضباطی دانشگاه بر طبق وظیفه خود عمل کرده است.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران افزود: برخی از دانشجویان اصرار داشتند که تخلفاتی جدی در دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه تهران صورت گرفته اما تلاش شد تا برای آنها توضیح داده شود که این گونه نیست.

قمصری با بیان اینکه احکام صادره کمیته انضباطی دانشگاه بر اساس تشخیص یک فرد نیست بلکه بر عهده جمع است به مهر گفت: ممکن است از نظر دانشگاه یک حرکت اعتراضی دانشجویی به منزله بلوا و آشوب باشد اما از نظر شرکت کنندگان در آن یک اعتراض معمولی باشد. شورای انضباطی دانشگاه بر اساس یک تصمیم جمعی و با توجه به شواهد و مدارکی که وجود دارد تصمیم می گیرد.

رئیس کمیته انضباطی دانشگاه تهران منتفی شدن احضار دانشجویان به کمیته انضباطی در ایام امتحانات را از درخواستهای دانشجویان نام برد و گفت: تلاش کمیته انضباطی نیز این است که دانشجویان تا جای ممکن در ایام امتحانات به کمیته انضباطی احضار نشوند اما وقتی تخلف انضباطی آموزشی برای یک دانشجو گزارش می شود به نفعش است که در همان ایام امتحانات به کمیته انضباطی بیاید تا تکلیفش هر چه سریعتر روشن شود.