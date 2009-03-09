شرایط اعزام دانشجویان به خارج از کشور در سال آینده اعلام شد

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد که حداکثر تا 31 تیرماه 88 فارغ التحصیل شده و خواهان دریافت بورس دکتری خارج از کشور هستند جهت تشکیل پرونده باید حداقل دارای رتبه اول تا سوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد یا رتبه اول در هریک از رشته های تخصصی دارای اولویت بورس در مقطع کارشناسی ارشد با تأیید دانشگاه یا حداقل 1 مقاله چاپ شده در مجلات علمی– پژوهشی معتبر و یا رتبه اول تا سوم المپیاد‌های علمی دانشجویی کشور باشند.

وی دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را نیز یکی از شروط اختصاصی برای اعزام به خارج عنوان کرد و گفت: مربیان آموزشی و پژوهشی دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهها و مراکز پژوهشی که حداقل 60 درصد امتیاز جدول ارتقاء را با تأیید هیئت ممیزه مربوط کسب کرده باشند نیز می توانند برای اعزام اقدام کنند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور اضافه کرد: همچنین افرادی که دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه های ایثارگری، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و فناوری هستند باید پس از تشکیل پرونده در اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، برجسته بودن آن افراد در این زمینه ها توسط کمیته های تخصصی، اداره کل و شورای مرکزی بورس احراز شود.

وی قبولی در مصاحبه بررسی صلاحیتهای "علمی- مدرسی" داوطلبان حائز شرایط را نیز یکی دیگر از شروط اعزام دانست و گفت: متقاضیان باید حداقل نمره زبان مورد نیاز برای اعزام برابر با 50=MCHE و یا معادل آن را کسب کرده باشند.

متکان اضافه کرد: درصورت عدم کسب حدنصاب نمره زبان و یا عدم ارائه پذیرش رشته و گرایش مورد نیاز برای ادامه تحصیل پس از یکسال (از تاریخ موافقت اولیه اداره کل با بورس متقاضی) اعزام منتفی می شود.

وی سپردن وثیقه ملکی که میزان آن با توجه به کشور، محل تحصیل و بر اساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می شود را از دیگر شرایط اعزام عنوان کرد و اولویت شرط اعزام دانشجو را برای دانشگاههای مجری دوره دکتری دانست.

مدیر کل بورس وزارت علوم اضافه کرد: دانشگاهها باید فرم های مربوط به اعزام دانشجویان حایز شرایط خود را پس از تکمیل و تائید هیئت اجرایی جذب تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه ارسال کنند.

وی با اشاره به تعداد دانشجویانی که برای ادامه تحصیل در دوره دکتری در سال آینده به خارج از کشور اعزام می شوند به مهر گفت: برای اعزام سال آینده سقف 200 تا 250 نفر را در نظر گرفته ایم.

متکان با بیان اینکه تمام دانشجویان بورسیه در دانشگاههای برتر دنیا تحصیل می کنند، اظهار داشت: برای سال آینده اعزام به سه کشور انگلستان، کانادا و آمریکا صورت نمی گیرد.