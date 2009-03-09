محمود المشهدانی با حزبی جدید وارد عرصه سیاسی عراق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجوار، محمود المشهدانی در سخنانی غیر رسمی اعلام کرد : قصد ندارد در آینده پست و منصب [دولتی] برعهده بگیرد.

رئیس سابق پارلمان عراق درعین حال از امکان تاسیس جریانی به منظور شرکت در مراحل آتی انتخابات عراق خبر داد.

وی بدون آنکه به نام حزبی که قرار است در آتی تشکیل شود، گفت : ریاست این حزب را خود برعهده می گیرد.

محمود المشهدانی همچنین گفت : برخی از سران شیعه ( که به نام آنها اشاره ای نکرد) به وی قول دادند که به این حزب بپیوندند.

محمود المشهدانی در سال 1948 در بغداد به دنیا آمد. وی در سال 1972 از دانشکده پزشکی دانشگاه بغداد فارغ التحصیل و وارد ارتش شد.

رئیس مستعفی پارلمان عراق در سال 1980 زمانی که سرگرد بود به دلیل مخالفت با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بازداشت و پس از چند ماه آزاد شد.

وی بار دیگر در سال 2000 به اتهام ارتکاب اقدامات علیه رژیم دیکتاتوری صدام حسین به 15 سال زندان محکوم و تمامی اموال و دارایی های منقول و غیر منقول وی مصادره شد. رژیم دیکتاتوری صدام دو سال بعد در سال 2002 مشهدانی را به موجب قانون عفو عمومی آزاد کرد.

پس از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام، مشهدانی ریاست دفتر سیاسی سازمان دعوت و ارشاد اسلامی (الدعوه و الرشاد الاسلامیه) را بر عهده گرفت. وی پس از این به یکی از موسسان شورای گفتگوی ملی در سال 2004 تبدیل شد. رئیس مستعفی پارلمان عراق در همین سال توسط نظامیان آمریکایی به اتهام تایید گروه های مسلح به مدت کوتاهی بازداشت شد. وی در سال 2005 نیز به همین اتهام از سوی وزارت کشور عراق بازداشت شد. مشهدانی در می 2006 به عنوان نماینده اعراب سنی ریاست پارلمان عراق را بر عهده گرفت.