گذشت 5 سال از یک وعده/ خیال خوش غیرمجازها و خوش خیالی مسئولان!

در عصر امروز با ظهور دنیای جدید و مجازی اینترنت و جستجوگرهای پیشرفته دیگر کمتر می توان بدون تدبیر و هیچ پشتوانه ای سخن گفت و عواقب وعده ها و قول های بی سرانجام را درنظر نگرفت.

با اندکی جستجو در سایت های خبری، تحلیلی و حتی وبلاگ ها به خوبی می توان فهمید که در دنیای کوچک امروز بازتاب هر عمل و سخنی ابعاد وسیعی را در بر گرفته و چشم های تیز بین جامعه به خوبی صحت و روند تحولات آن ها پیگیری می کند.

اما به نظر می رسد مسئولان کشور ما هنوز این دنیای مجازی و نگاه تحلیل گر و جستجوگر جامعه را باور نکرده اند و همچنان هر روز شاهد قول ها و وعده هایی از سوی این افراد هستیم که بسیاری از آن ها یا عملی نشده و یا به کل به دست فراموشی سپرده می شوند.

آموزش عالی کشور نیز که شاید بتوان گفت بیشتر افراد جامعه به نوعی با آن درگیر هستند از این امر مستثنی نبوده است و هنوز مسئولان آن به این باور نرسیده اند که با قشری سر و کار دارند که به خوبی با علم و تکنولوژی روز آشنا بوده و به راحتی می توانند با فشردن چندین دکمه تا بی اهمیترین حرفهای آن ها را نیز بررسی و پیگیری کنند.

دانشگاه های کشور نیز به عنوان متولیان امر آموزش از این امر مستثنی نیستند. شاید تنها کسانی که وعده های دانشگاه پیام نور در امور مختلف را فراموش کرده اند مدیران ارشد و میانی این دانشگاه که یکی از فعال ترین دانشگاه های کشور در امر تغییر مدیران بوده است، باشند اما دانشجویان و داوطلبان این دانشگاه صحبتها و وعده های مسئولان این دانشگاه را فراموش نکرده اند.

دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور، آموزشگاههای کنکور فرصت طلب غیرمجاز، بلاتکلیفی دانشجویان برای انتخاب یا عدم انتخاب این آموزشگاهها در هجوم گسترده تبلیغات و عدم واکنش مسئولان، داستانی است که مربوط به مسئولان امروز و یا دیروز نیست و کم کم تبدیل به امری عادی برای داوطلبان شده و این افراد ترجیح می دهند مانند بسیاری از امور دیگر وظیفه چاره اندیشی مسئولان را خود بر عهده بگیرند.

30 شهریور 1383 دانشگاه پیام نور در اطلاعیه ای کوتاه و گذرا اعلام کرد که هیچ موسسه ای مجوز ثبت نام و تشکیل کلاس های فراگیر را از این دانشگاه اخذ نکرده است.

درست یکسال بعد یعنی در شهریور ما 1384 در زمان ثبت نام دانشگاه پیام نور، دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد فعالیت آموزشی در عرصه آموزش عالی صرفا با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی امکانپذیر است و اقدام به برگزاری دوره های آموزشی بدون اخذ مجوزهای مربوط غیر قانونی است.

دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم تاکید کرد، وزارت علوم هیچ گونه مجوزی برای برگزاری دوره های آموزشی فراگیر برای موسسه های غیر دولتی صادر نکرده است و هیچ یک از این موسسه ها مجاز نیستند تحت عنوان "آموزش فراگیر" ورود به دانشگاه بدون کنکور و مشابه آن تبلیغ کند.

هفتم مهر 85 دکتر علی احمدی که در آن زمان ریاست دانشگاه پیام نور را بر عهده داشت توپ را به زمین مسئولان وزارت علوم انداخت و گفت: وزارت علوم به برخی موسسات آموزشی خصوصی مجوز می دهد و نظارت بر این موسسات را نیز خود به عهده دارد بنابراین دانشگاه پیام نور در خصوص موسساتی که با عنوان پیام نور و کمک به داوطلبان برای آمادگی شرکت در کلاس های فراگیر و .. فعالیت می کنند مسئولیتی ندارد.

12 بهمن 85 نیز یکی از معاونان دانشگاه پیام نور در مصاحبه ای اعلام کرد، دانشگاه پیام نور برای کلاس های آموزشی در دوره های فراگیر با هیچ موسسه دولتی و خصوصی قراردادی منعقد نکرده است .

تاکید بر عدم ارائه مجوز به موسسات از سوی مسئولان دانشگاه پیام نور و وزارت علوم همچنان ادامه داشت و حتی برخی از مسئولان دانشگاه پیام نور و وزارت علوم این موسسات را تهدید کرده و اعلام کردند که با آنها برخورد خواهد شد.

18 مهر 1386 معاون آموزشی دانشگاه پیام نور از ارائه لایحه برخورد با موسسات برگزار کننده دوره های فراگیر برای برخورد رسمی و قانونی دانشگاه با این موسسات خبر داد و اعلام کرد: برای جلوگیری از سوء استفاده موسساتی که تنها برای فعالیتهایی نظیر برگزاری کنکورهای آزمایشی، کلاس تقویتی و آموزشی از وزارت علوم مجوز دارند و به صورت غیر قانونی اقدام به برگزاری دوره های فراگیر نیز می کنند، پیشنهاد لایحه قانونی شدن برخورد با این موسسات به معاونت حقوقی وزارت علوم ارائه شده است.

29 مهر 1386 : دولت به فعالیت موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور پایان می‌دهد

اول آبان 1386 : تصویب آئین نامه ساماندهی موسسات آموزشی فراگیر

4 تیر 1386: آئین‌ نامه ساماندهی موسسات آموزشی فراگیر نهایی می‌شود

9 آبان 1386: موسسات آموزشی فراگیر مجاز تا دی ماه معرفی می شوند

18 آبان 1386: اجرای طرح برخورد با سودجویان برگزار کننده دوره های فراگیر غیرمجاز

30 آبان 1386: تعیین نحوه برخورد حقوقی با موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور در آذر ماه

12 دی 1386: رسیدگی به پرونده موسسات غیرمجاز دوره‌های فراگیر در دستگاه قضایی

26 دی 1386: پرونده 30 موسسه آموزشی غیرمجاز پیام نور در دستگاه قضایی

اگرچه مسئولان آموزش عالی کشور همچنان وعده برخورد با موسسات آموزشی غیرمجاز و محدود کردن فعالیت آن ها را می دادند اما این موسسات به سهولت دریافته اند این وعده ها تنها در حد حرف بوده و به این زودی ها اجرایی نخواهد شد و نه تنها از فعالیت خود کم نکرده بلکه گسترده تر و با ظاهری موجه تر تبلغیات خود را ادامه دادند.

29 دی 1386: وزارت علوم برگزاری دوره فراگیر در تمام موسسات آموزشی را غیرمجاز دانست

30 دی 1386: تدوین شیوه نامه اجرایی موسسات آموزشی برای برگزاری دوره های فراگیر

8 بهمن 1386: تدوین دستورالعمل برای موسسات مجاز مجری دوره های فراگیر

8 بهمن 1386: صدور مجوز دانشپذیری به موسسات برای اولین بار / متخلفین مجوز نمی‌گیرند

3 اسفند 1386: اعلام اسامی مؤسسات مجاز برگزاری دوره های فراگیر تا پایان اسفند ماه

4 اسفند 1386: توافقنامه وزارت علوم و دانشگاه پیام نور برای معرفی مؤسسات آموزشی مجاز

6 اسفند 1386: اسامی مؤسسات آموزشی مجاز از طریق دانشگاه پیام نور اعلام می‌شود

در نهایت در 25 فروردین سال جاری مسئولان دانشگاه پیام نور نیز که از مقابله با کلاس های کنکور قارچ گونه ای که به سرعت در سراسر کشور در حال گسترش بود به تنگ آمده بودند اعلام کردند: داوطلبان دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور برای استفاده از کلاسهای آموزشی تنها به واحدهای این دانشگاه مراجعه کنند.

ابوالحسنی معاون این دانشگاه تاکید کرد که جلسات متعدد با مسئولان وزارت علوم برای معرفی موسسات آموزش منتخب به جایی نرسیده و دانشگاه پیام نور خود مجری کلاس های آموزشی دوره های فراگیر خواهد بود.

دکتر حسینی قائم مقام وزیرعلوم نیز پس از آن که به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور نیز انتخاب شد در گفتگو با مهر بر ارائه دروس آموزشی در واحدهای دانشگاه پیام نور تاکید کرد و عنوان کرد داوطلبان به موسسات غیر مجاز اطمینان نکنند.

مدیران وزارت علوم نیز این تصمیم دکتر حسینی را تائید کرده و تمامی تصمیم گیری های خود در خصوص معرفی موسسات مجاز را که پیش از این وعده آن را داده بودند، متوقف کردند و تاکید کردند تنها پیام نور مجری اینگونه آموزشهاست.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم اعلام کرد که اعطای مجوز برای برگزاری دوره های آمادگی فراگیر به موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز از وزارت علوم که پیش از این مطرح بود، منتفی شد. غلامعلی نادری دلیل توقف این مسئله را توافق میان مسئولان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

بدون شک این مسئله که در طول ماههای اخیر مدیران و مسئولان دانشگاه پیام نور سعی داشته اند داوطلبان فراگیر پیام نور را آگاه کرده و اجازه ندهند تا به دام موسسات آموزشی غیر مجاز گرفتار شوند، بر هیچ کس پوشیده نیست اما این که چرا با موسسات آموزشی که به گفته همین مسئولان غیر مجاز هستند و فعالیت آن ها غیر قانونی است برخورد نمی شود و هیچ کس مانع فعالیت آنها نمی شود، همچنان مبهم است.

رئیس دانشگاه پیام نور در آخرین اظهار نظر خود در این خصوص عنوان کرده است که طولانی بودن روند بررسی تخلفات موسسات فراگیر غیر مجاز توسط دستگاه قضایی مهمترین دلیل عدم امکان برخورد سریع و به موقع به این موسسات است.

اگرچه مسئولان آموزش عالی کشور با مصاحبه های فراوان و حضور در رسانه های مختلف و صدا و سیما سعی در اطلاع رسانی و آگاهی جوانان برای جبران کاستی های گذشته دارند اما آیا به راستی فعالیت موسساتی که هر روز تغییر چهره داده و سعی در اقناع موجه بودن خود دارند متوقف خواهد شد و آیا ذهن پرسشگر جامعه، قول ها و وعده های مسئولان کشور را فراموش خواهد کرد؟